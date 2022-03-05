В Мариуполе прогремела серия взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь
В Мариуполе видны столбы черного дыма из-за взрывов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает telegram-канал РИА «Новости».

«Несколько взрывов прозвучало в районе Мариуполя. В самом городе видны столбы густого черного дыма», — передает корреспондент агентства.

Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. ВС РФ корректно и осторожно относятся к гражданам страны. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев, но и использует их в качестве живого щита.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Мариуполе прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает telegram-канал РИА «Новости». «Несколько взрывов прозвучало в районе Мариуполя. В самом городе видны столбы густого черного дыма», — передает корреспондент агентства. Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. ВС РФ корректно и осторожно относятся к гражданам страны. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев, но и использует их в качестве живого щита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...