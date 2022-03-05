В Мариуполе прогремела серия взрывов

В Мариуполе видны столбы черного дыма из-за взрывов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает telegram-канал РИА «Новости» .

«Несколько взрывов прозвучало в районе Мариуполя. В самом городе видны столбы густого черного дыма», — передает корреспондент агентства.

Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. ВС РФ корректно и осторожно относятся к гражданам страны. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев, но и использует их в качестве живого щита.