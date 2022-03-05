СБУ якобы при задержании убила члена делегации Украины на переговорах с РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев убит сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом пишет РИА «Новости» .

«При задержании сотрудниками СБУ убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Подозревался в госизмене», — передает информагентство.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел на территории Белоруссии в Беловежской Пуще. По итогам многочасовой встречи договоренностей об окончательном прекращении огня достигнуто не было, уточняет Life . Стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из ряда городов, передает телеканал 360.

После участившихся случаев обстрела Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Основные ее цели — демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация. В ходе спецоперации было выявлено огромное количество фейковых сообщений и новостей, распространяемых украинской стороной о действиях ВС РФ. По мнению источников, задача американских специалистов — подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.