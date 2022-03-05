Член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев убит сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом пишет РИА «Новости».
«При задержании сотрудниками СБУ убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Подозревался в госизмене», — передает информагентство.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел на территории Белоруссии в Беловежской Пуще. По итогам многочасовой встречи договоренностей об окончательном прекращении огня достигнуто не было, уточняет Life. Стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из ряда городов, передает телеканал 360.
После участившихся случаев обстрела Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Основные ее цели — демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация. В ходе спецоперации было выявлено огромное количество фейковых сообщений и новостей, распространяемых украинской стороной о действиях ВС РФ. По мнению источников, задача американских специалистов — подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.
Член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев убит сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом пишет РИА «Новости». «При задержании сотрудниками СБУ убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Подозревался в госизмене», — передает информагентство. Второй раунд переговоров России и Украины прошел на территории Белоруссии в Беловежской Пуще. По итогам многочасовой встречи договоренностей об окончательном прекращении огня достигнуто не было, уточняет Life. Стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из ряда городов, передает телеканал 360. После участившихся случаев обстрела Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Основные ее цели — демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация. В ходе спецоперации было выявлено огромное количество фейковых сообщений и новостей, распространяемых украинской стороной о действиях ВС РФ. По мнению источников, задача американских специалистов — подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.