Минобороны: с территории Украины эвакуировали 41 тысячу детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, ребенок, горка, зима, дети, зимние каникулы, салазки, ледянка
С начала спецоперации из Украины эвакуировано более 156 тысяч человек, из них 41 596 детей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несмотря на то, что украинские националисты по-прежнему блокируют гражданам выход к гуманитарным коридорам, с территории страны эвакуировано более 41 тысячи детей и более 100 тысяч взрослых. Об этом сообщило на брифинге Минобороны РФ.

«РФ готова и дальше работать по немедленному разрешению кризисной ситуации на Украине, несмотря на срыв сегодняшней гуманитарной операции. С начала проведения спецоперации было эвакуировано более 156 тысяч человек, из них 41 596 детей», — заявили на мероприятии, передает telegram-канал ТАСС.

  • Границу РФ из Украины пересекли 17 365 автомобилей, из них за сутки — 924;
  • Националисты пресекают попытки выхода людей по гуманитарным коридорам в сторону России. Это происходит на волновахском и мариупольском направлениях, из Харькова и Сум;
  • Россия выполнила все условия по обеспечению безопасности в Мариуполе и Волновахе;
  • Россия провела 62 акции по доставке гуманитарных грузов на территорию, где проходит спецоперация;
  • Украинские нацбаты удерживают в заложниках 5 тысяч иностранцев, они также избили студентов из Пакистана в Сумах;

Приказ о начале спецоперации вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля подписал президент РФ Владимир Путин. Ее обязательным условием стало корректное и острожное отношение к мирным жителям Украины, а также уважительное обращение со сдавшимися солдатами ВСУ. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев, но использует их в качестве живого щита.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Несмотря на то, что украинские националисты по-прежнему блокируют гражданам выход к гуманитарным коридорам, с территории страны эвакуировано более 41 тысячи детей и более 100 тысяч взрослых. Об этом сообщило на брифинге Минобороны РФ. «РФ готова и дальше работать по немедленному разрешению кризисной ситуации на Украине, несмотря на срыв сегодняшней гуманитарной операции. С начала проведения спецоперации было эвакуировано более 156 тысяч человек, из них 41 596 детей», — заявили на мероприятии, передает telegram-канал ТАСС. Приказ о начале спецоперации вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля подписал президент РФ Владимир Путин. Ее обязательным условием стало корректное и острожное отношение к мирным жителям Украины, а также уважительное обращение со сдавшимися солдатами ВСУ. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев, но использует их в качестве живого щита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...