Минобороны: с территории Украины эвакуировали 41 тысячу детей

05 марта 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

С начала спецоперации из Украины эвакуировано более 156 тысяч человек, из них 41 596 детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несмотря на то, что украинские националисты по-прежнему блокируют гражданам выход к гуманитарным коридорам, с территории страны эвакуировано более 41 тысячи детей и более 100 тысяч взрослых. Об этом сообщило на брифинге Минобороны РФ. «РФ готова и дальше работать по немедленному разрешению кризисной ситуации на Украине, несмотря на срыв сегодняшней гуманитарной операции. С начала проведения спецоперации было эвакуировано более 156 тысяч человек, из них 41 596 детей», — заявили на мероприятии, передает telegram-канал ТАСС . Границу РФ из Украины пересекли 17 365 автомобилей, из них за сутки — 924;

Националисты пресекают попытки выхода людей по гуманитарным коридорам в сторону России. Это происходит на волновахском и мариупольском направлениях, из Харькова и Сум;

Россия выполнила все условия по обеспечению безопасности в Мариуполе и Волновахе;

Россия провела 62 акции по доставке гуманитарных грузов на территорию, где проходит спецоперация;

Украинские нацбаты удерживают в заложниках 5 тысяч иностранцев, они также избили студентов из Пакистана в Сумах; Приказ о начале спецоперации вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля подписал президент РФ Владимир Путин. Ее обязательным условием стало корректное и острожное отношение к мирным жителям Украины, а также уважительное обращение со сдавшимися солдатами ВСУ. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев, но использует их в качестве живого щита. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Несмотря на то, что украинские националисты по-прежнему блокируют гражданам выход к гуманитарным коридорам, с территории страны эвакуировано более 41 тысячи детей и более 100 тысяч взрослых. Об этом сообщило на брифинге Минобороны РФ. «РФ готова и дальше работать по немедленному разрешению кризисной ситуации на Украине, несмотря на срыв сегодняшней гуманитарной операции. С начала проведения спецоперации было эвакуировано более 156 тысяч человек, из них 41 596 детей», — заявили на мероприятии, передает telegram-канал ТАСС. Приказ о начале спецоперации вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля подписал президент РФ Владимир Путин. Ее обязательным условием стало корректное и острожное отношение к мирным жителям Украины, а также уважительное обращение со сдавшимися солдатами ВСУ. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев, но использует их в качестве живого щита.