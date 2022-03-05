Путин: российских срочников и призывников на Украине не будет

Владимир Путин поблагодарил добровольцев, которые хотят поехать на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Призывники и солдаты срочной службы не будут задействованы в спецоперации на Украине, как и граждане, состоящие в военном резерве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

«Призывников и солдат срочной службы не используют для спецоперации. На месте работают профессиональные военные. Власти РФ не планируют задействовать в операции на Украине резервистов, призываемых на сборы», — сказал он, трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24».

Российский лидер отдельно коснулся темы российских добровольцев, которые хотят поехать на Украину и сражаться с националистами. Он поблагодарил их за патриотический порыв.

«Что касается добровольцев. Мы благодарны за их патриотический порыв, но помощь [на Украине] не требуется. Российская армия успешно справляется с поставленными задачами», — добавил глава государства.

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.

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