Путин: российских срочников и призывников на Украине не будет

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, путин на экране, пресс конференция путина владимира
Владимир Путин поблагодарил добровольцев, которые хотят поехать на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Призывники и солдаты срочной службы не будут задействованы в спецоперации на Украине, как и граждане, состоящие в военном резерве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

«Призывников и солдат срочной службы не используют для спецоперации. На месте работают профессиональные военные. Власти РФ не планируют задействовать в операции на Украине резервистов, призываемых на сборы», — сказал он, трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24».

Российский лидер отдельно коснулся темы российских добровольцев, которые хотят поехать на Украину и сражаться с националистами. Он поблагодарил их за патриотический порыв.

«Что касается добровольцев. Мы благодарны за их патриотический порыв, но помощь [на Украине] не требуется. Российская армия успешно справляется с поставленными задачами», — добавил глава государства.

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.

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Призывники и солдаты срочной службы не будут задействованы в спецоперации на Украине, как и граждане, состоящие в военном резерве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. «Призывников и солдат срочной службы не используют для спецоперации. На месте работают профессиональные военные. Власти РФ не планируют задействовать в операции на Украине резервистов, призываемых на сборы», — сказал он, трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24». Российский лидер отдельно коснулся темы российских добровольцев, которые хотят поехать на Украину и сражаться с националистами. Он поблагодарил их за патриотический порыв. «Что касается добровольцев. Мы благодарны за их патриотический порыв, но помощь [на Украине] не требуется. Российская армия успешно справляется с поставленными задачами», — добавил глава государства. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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