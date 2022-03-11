В МИД РФ допустили «худшие сценарии» в вопросе западных санкций

Замглавы МИД не исключил, что РФ не дошла до худших экономических сценариев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия возможно еще не дошла до худших сценариев в экономическом и финансовом планах. Так считает замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Мы всегда говорили, что готовы к любым сценариям, в том числе самым худшим в экономическом и финансовом плане. Возможно, мы еще не дошли до самых худших сценариев. Хотя нашим партнерам свойственно грозить предпринимать крупные шаги, а потом немного откатывать, понимая, что они не просто стреляют себе в ногу, а может, куда-то и повыше», — сказал он в интервью газете «Известия».

Он предположил, что санкции против России «не просто рикошетом, а кувалдой ударяют и по нашим союзникам, ближайшим экономическим и торговым партнерам на евразийском пространстве». Эксперт уточнит, что тема санкций присутствует в евразийской повестке уже очень долгие годы. Панкин выразил надежду, что несмотря на все трудности, Россия сможет выстоять. По его мнению, существует множество инструментов, которые помогут стране продвинуться в экономике — это расчеты в нацвалютах, а также возможности привлечения региональных банков развития для финансирования.

США активно вводили санкции против России и до событий 2014 года. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда.

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