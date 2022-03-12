Минобороны: СБУ охотятся на украинцев, пытающихся уехать в РФ

13 марта 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

На Украине отслеживают желающих уехать Россию, заявили в Минобороны Фото: Официальный сайт президента Украины Военные Службы безопасности Украины (СБУ) пытаются выявить жителей, которые хотят эвакуироваться в Россию, проводятся аресты и задержания. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине. «Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России. <…> Мы вынуждены теперь всех обращающихся к нам инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить их в общении с нашим координационным штабом, а также другими организациями и ведомствами Российской Федерации», — заявил Мизинцев. Видео с его выступлением опубликовано на yotube-канале Министерства обороны РФ. Генерал-полковник добавил, что СБУ получила указание следить за звонками, задерживать, арестовывать, обыскивать и допрашивать тех, кто намеревается уехать в Россию. По его словам, такие меры начали приниматься, когда РФ стала разглашать статистику по желающим эвакуироваться в Россию. Ранее сообщалось, что гуманитарная ситуация на Украине в некоторых городах приближается к катастрофической. Мирные жители Украины вынуждены выживать в крайне сложных условиях, без водоснабжения, отопления и медикаментов, заявили в Минобороны РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военные Службы безопасности Украины (СБУ) пытаются выявить жителей, которые хотят эвакуироваться в Россию, проводятся аресты и задержания. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине. «Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России. <…> Мы вынуждены теперь всех обращающихся к нам инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить их в общении с нашим координационным штабом, а также другими организациями и ведомствами Российской Федерации», — заявил Мизинцев. Видео с его выступлением опубликовано на yotube-канале Министерства обороны РФ. Генерал-полковник добавил, что СБУ получила указание следить за звонками, задерживать, арестовывать, обыскивать и допрашивать тех, кто намеревается уехать в Россию. По его словам, такие меры начали приниматься, когда РФ стала разглашать статистику по желающим эвакуироваться в Россию. Ранее сообщалось, что гуманитарная ситуация на Украине в некоторых городах приближается к катастрофической. Мирные жители Украины вынуждены выживать в крайне сложных условиях, без водоснабжения, отопления и медикаментов, заявили в Минобороны РФ.