12 марта 2022

Минобороны: СБУ охотятся на украинцев, пытающихся уехать в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
На Украине отслеживают желающих уехать Россию, заявили в Минобороны Фото:

Военные Службы безопасности Украины (СБУ) пытаются выявить жителей, которые хотят эвакуироваться в Россию, проводятся аресты и задержания. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине.

«Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России. <…> Мы вынуждены теперь всех обращающихся к нам инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить их в общении с нашим координационным штабом, а также другими организациями и ведомствами Российской Федерации», — заявил Мизинцев. Видео с его выступлением опубликовано на yotube-канале Министерства обороны РФ.

Генерал-полковник добавил, что СБУ получила указание следить за звонками, задерживать, арестовывать, обыскивать и допрашивать тех, кто намеревается уехать в Россию. По его словам, такие меры начали приниматься, когда РФ стала разглашать статистику по желающим эвакуироваться в Россию.

Ранее сообщалось, что гуманитарная ситуация на Украине в некоторых городах приближается к катастрофической. Мирные жители Украины вынуждены выживать в крайне сложных условиях, без водоснабжения, отопления и медикаментов, заявили в Минобороны РФ.

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Военные Службы безопасности Украины (СБУ) пытаются выявить жителей, которые хотят эвакуироваться в Россию, проводятся аресты и задержания. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине. «Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России. <…> Мы вынуждены теперь всех обращающихся к нам инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить их в общении с нашим координационным штабом, а также другими организациями и ведомствами Российской Федерации», — заявил Мизинцев. Видео с его выступлением опубликовано на yotube-канале Министерства обороны РФ. Генерал-полковник добавил, что СБУ получила указание следить за звонками, задерживать, арестовывать, обыскивать и допрашивать тех, кто намеревается уехать в Россию. По его словам, такие меры начали приниматься, когда РФ стала разглашать статистику по желающим эвакуироваться в Россию. Ранее сообщалось, что гуманитарная ситуация на Украине в некоторых городах приближается к катастрофической. Мирные жители Украины вынуждены выживать в крайне сложных условиях, без водоснабжения, отопления и медикаментов, заявили в Минобороны РФ.
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