17 марта 2022

Кадыров пообещал мир Украине

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XXVIII съезд партии
Рамзан Кадыров уверен, что в ближайшее время Украина очистится от националистических группировок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал мир Украине. Он уверен, что в ближайшее время республика очистится от националистических группировок.

«Я испытываю настоящую гордость за наших бойцов, восхищаюсь их рвением, мужеством и отвагой. Уверен, благодаря их деятельному участию в спецоперации мы сумеем в ближайшее время очистить Украину от националистических группировок, установим мир и порядок на украинской земле!», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Рамзан Кадыров отметил, что чеченские бойцы продолжают принимать участие в штурме Мариуполя (Приазовье Донецкой области Украины). Отряды один за другим успешно ликвидируют укрепрайоны националистических группировок. По его словам бойцам приходится действовать очень аккуратно, так как в зоне боевых столкновений мирное население.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своем telegram-канале, что российским бойцам удалось прорвать кольцо вокруг спецназовцев РФ в Мариуполе. Он подчеркнул, что каждого бойца представят к государственной награде.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал мир Украине. Он уверен, что в ближайшее время республика очистится от националистических группировок. «Я испытываю настоящую гордость за наших бойцов, восхищаюсь их рвением, мужеством и отвагой. Уверен, благодаря их деятельному участию в спецоперации мы сумеем в ближайшее время очистить Украину от националистических группировок, установим мир и порядок на украинской земле!», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Рамзан Кадыров отметил, что чеченские бойцы продолжают принимать участие в штурме Мариуполя (Приазовье Донецкой области Украины). Отряды один за другим успешно ликвидируют укрепрайоны националистических группировок. По его словам бойцам приходится действовать очень аккуратно, так как в зоне боевых столкновений мирное население. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своем telegram-канале, что российским бойцам удалось прорвать кольцо вокруг спецназовцев РФ в Мариуполе. Он подчеркнул, что каждого бойца представят к государственной награде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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