Кадыров пообещал мир Украине

17 марта 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров уверен, что в ближайшее время Украина очистится от националистических группировок Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал мир Украине. Он уверен, что в ближайшее время республика очистится от националистических группировок. «Я испытываю настоящую гордость за наших бойцов, восхищаюсь их рвением, мужеством и отвагой. Уверен, благодаря их деятельному участию в спецоперации мы сумеем в ближайшее время очистить Украину от националистических группировок, установим мир и порядок на украинской земле!», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Рамзан Кадыров отметил, что чеченские бойцы продолжают принимать участие в штурме Мариуполя (Приазовье Донецкой области Украины). Отряды один за другим успешно ликвидируют укрепрайоны националистических группировок. По его словам бойцам приходится действовать очень аккуратно, так как в зоне боевых столкновений мирное население. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своем telegram-канале, что российским бойцам удалось прорвать кольцо вокруг спецназовцев РФ в Мариуполе. Он подчеркнул, что каждого бойца представят к государственной награде. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал мир Украине. Он уверен, что в ближайшее время республика очистится от националистических группировок. «Я испытываю настоящую гордость за наших бойцов, восхищаюсь их рвением, мужеством и отвагой. Уверен, благодаря их деятельному участию в спецоперации мы сумеем в ближайшее время очистить Украину от националистических группировок, установим мир и порядок на украинской земле!», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Рамзан Кадыров отметил, что чеченские бойцы продолжают принимать участие в штурме Мариуполя (Приазовье Донецкой области Украины). Отряды один за другим успешно ликвидируют укрепрайоны националистических группировок. По его словам бойцам приходится действовать очень аккуратно, так как в зоне боевых столкновений мирное население. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своем telegram-канале, что российским бойцам удалось прорвать кольцо вокруг спецназовцев РФ в Мариуполе. Он подчеркнул, что каждого бойца представят к государственной награде.