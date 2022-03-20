Германия и Катар договорились о возможных поставках газа

20 марта 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

ФРГ и Катар договорились об энергетическом партнерстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия договорилась с Катаром о кооперации в энергетической сфере, которая предполагает возможность поставок сжиженного природного газа в ФРГ в будущем. Такой договоренности достиг вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек во во время визита в Катар. «В качестве успеха переговоров с главой Катара Хабек объявил о „долгосрочном энергетическом партнерстве“», — сообщает издание Welt. Хабек разъяснил, что такое партнерство предполагает контрактные гарантии того, что «что-то может быть поставлено с расширением европейской и, прежде всего, германской инфраструктуры». Под инфраструктурой вице-канцлер имеет в виду до сих пор не существующие в ФРГ терминалы сниженного природного газа. Ранее в Германии раскритиковали вероятность немедленного введения запрета на поставки энергоносителей из России. По мнению главы промышленного профсоюза IG Metall Йорга Хофмана, такая мера в первую очередь навредила бы немецким потребителям и экономике, а не России. Страны Евросоюза начали вводить масштабные экономические санкции против экономики и граждан России в связи с несогласием проведения вынужденной спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что действия стран Запада, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии — войны экономическими, политическими и информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия договорилась с Катаром о кооперации в энергетической сфере, которая предполагает возможность поставок сжиженного природного газа в ФРГ в будущем. Такой договоренности достиг вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек во во время визита в Катар. «В качестве успеха переговоров с главой Катара Хабек объявил о „долгосрочном энергетическом партнерстве“», — сообщает издание Welt. Хабек разъяснил, что такое партнерство предполагает контрактные гарантии того, что «что-то может быть поставлено с расширением европейской и, прежде всего, германской инфраструктуры». Под инфраструктурой вице-канцлер имеет в виду до сих пор не существующие в ФРГ терминалы сниженного природного газа. Ранее в Германии раскритиковали вероятность немедленного введения запрета на поставки энергоносителей из России. По мнению главы промышленного профсоюза IG Metall Йорга Хофмана, такая мера в первую очередь навредила бы немецким потребителям и экономике, а не России. Страны Евросоюза начали вводить масштабные экономические санкции против экономики и граждан России в связи с несогласием проведения вынужденной спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что действия стран Запада, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии — войны экономическими, политическими и информационными средствами.