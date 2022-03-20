Германия и Катар договорились о возможных поставках газа

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Ввод в эксплуатацию газопровода в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области, вентиль, газопровод, газовая труба, газовый кран, наземная прокладка
ФРГ и Катар договорились об энергетическом партнерстве Фото:
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Германия договорилась с Катаром о кооперации в энергетической сфере, которая предполагает возможность поставок сжиженного природного газа в ФРГ в будущем. Такой договоренности достиг вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек во во время визита в Катар.

«В качестве успеха переговоров с главой Катара Хабек объявил о „долгосрочном энергетическом партнерстве“», — сообщает издание Welt. Хабек разъяснил, что такое партнерство предполагает контрактные гарантии того, что «что-то может быть поставлено с расширением европейской и, прежде всего, германской инфраструктуры». Под инфраструктурой вице-канцлер имеет в виду до сих пор не существующие в ФРГ терминалы сниженного природного газа.

Ранее в Германии раскритиковали вероятность немедленного введения запрета на поставки энергоносителей из России. По мнению главы промышленного профсоюза IG Metall Йорга Хофмана, такая мера в первую очередь навредила бы немецким потребителям и экономике, а не России. Страны Евросоюза начали вводить масштабные экономические санкции против экономики и граждан России в связи с несогласием проведения вынужденной спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что действия стран Запада, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии — войны экономическими, политическими и информационными средствами.

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Германия договорилась с Катаром о кооперации в энергетической сфере, которая предполагает возможность поставок сжиженного природного газа в ФРГ в будущем. Такой договоренности достиг вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек во во время визита в Катар. «В качестве успеха переговоров с главой Катара Хабек объявил о „долгосрочном энергетическом партнерстве“», — сообщает издание Welt. Хабек разъяснил, что такое партнерство предполагает контрактные гарантии того, что «что-то может быть поставлено с расширением европейской и, прежде всего, германской инфраструктуры». Под инфраструктурой вице-канцлер имеет в виду до сих пор не существующие в ФРГ терминалы сниженного природного газа. Ранее в Германии раскритиковали вероятность немедленного введения запрета на поставки энергоносителей из России. По мнению главы промышленного профсоюза IG Metall Йорга Хофмана, такая мера в первую очередь навредила бы немецким потребителям и экономике, а не России. Страны Евросоюза начали вводить масштабные экономические санкции против экономики и граждан России в связи с несогласием проведения вынужденной спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что действия стран Запада, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии — войны экономическими, политическими и информационными средствами.
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