В Кремле заявили о переломном моменте в современной истории

25 марта 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Песков сказал, что Россия переживет кризис Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представитель Кремля Дмитрий Песков вспомнил переломный момент в современной истории, связанный с Балканским кризисом 1990-х. По его мнению, именно тогда началась разрушаться система международных отношений. «Тогда, наверное, эти бомбы стали разрушать систему международных отношений. Именно тогда натовцы, или американцы, стали бомбить основы мирового устройства. Тогда началась эрозия всех основ мирового порядка, что привело к кризису европейской безопасности. Переживаем кризис в основном мы, европейцы, а те самые американцы, которые были зачинщикам, переживают этот кризис в меньшей степени», — сказал Песков во время общения с журналистами Причиной для ограничений против России стала спецоперация на территории Украины. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Представитель Кремля Дмитрий Песков вспомнил переломный момент в современной истории, связанный с Балканским кризисом 1990-х. По его мнению, именно тогда началась разрушаться система международных отношений. «Тогда, наверное, эти бомбы стали разрушать систему международных отношений. Именно тогда натовцы, или американцы, стали бомбить основы мирового устройства. Тогда началась эрозия всех основ мирового порядка, что привело к кризису европейской безопасности. Переживаем кризис в основном мы, европейцы, а те самые американцы, которые были зачинщикам, переживают этот кризис в меньшей степени», — сказал Песков во время общения с журналистами Причиной для ограничений против России стала спецоперация на территории Украины. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.