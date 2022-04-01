В Кремле заявили о влиянии удара по Белгороду на диалог с Киевом

01 апреля 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Россия и Украина проводили переговоры из-за спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атака украинских войск на нефтебазу в Белгороде не способствует продолжению переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Произошедшее в Белгороде — безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», — сказал Дмитрий Песков. По его словам, президенту РФ Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе Белгорода, принимаются меры по бесперебойному обеспечению региона топливом, передает RT. Ранее на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, причиной которого стал авиаудар со стороны украинских войск. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, передает Life со ссылкой на МЧС. В результате происшествия пострадали двое сотрудников предприятия. На Украине проходит спецоперация с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах уже появлялась информация, что украинские националисты убивают мирных жителей. Делегации России и Украины неоднократно проводили переговоры на фоне спецоперации. Обсуждения продолжаются, пока нет окончательных планов и договоренностей, цитирует Nation News главу МИД Сергея Лаврова. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Атака украинских войск на нефтебазу в Белгороде не способствует продолжению переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Произошедшее в Белгороде — безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», — сказал Дмитрий Песков. По его словам, президенту РФ Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе Белгорода, принимаются меры по бесперебойному обеспечению региона топливом, передает RT. Ранее на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, причиной которого стал авиаудар со стороны украинских войск. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, передает Life со ссылкой на МЧС. В результате происшествия пострадали двое сотрудников предприятия. На Украине проходит спецоперация с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах уже появлялась информация, что украинские националисты убивают мирных жителей. Делегации России и Украины неоднократно проводили переговоры на фоне спецоперации. Обсуждения продолжаются, пока нет окончательных планов и договоренностей, цитирует Nation News главу МИД Сергея Лаврова.