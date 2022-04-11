В ГД предложили ввести День памяти жертв украинских националистов

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, возлоение цветов, день памяти, цветы
День память жертв преступлений украинских националистов может быть учрежден 2 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России необходимо учредить День памяти жертв преступлений украинских националистов. Соответствующее предложение депутат Госдумы РФ Евгений Федоров направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«С 2014 года русское и русскоязычное население на Украине подвергается истреблению по этническому и культурному признаку. В связи с этим прошу вас дать поручение профильным ведомствам рассмотреть вопрос о возможности учреждения 2 мая ежегодного нерабочего Дня памяти жертв преступлений украинских националистических и неонацистских формирований», — пишет RT со ссылкой на текст письма.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией», — заявил Путин. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

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В России необходимо учредить День памяти жертв преступлений украинских националистов. Соответствующее предложение депутат Госдумы РФ Евгений Федоров направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. «С 2014 года русское и русскоязычное население на Украине подвергается истреблению по этническому и культурному признаку. В связи с этим прошу вас дать поручение профильным ведомствам рассмотреть вопрос о возможности учреждения 2 мая ежегодного нерабочего Дня памяти жертв преступлений украинских националистических и неонацистских формирований», — пишет RT со ссылкой на текст письма. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией», — заявил Путин. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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