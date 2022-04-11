В ГД предложили ввести День памяти жертв украинских националистов

11 апреля 2022 в 08:37 Размер текста - 17 +

День память жертв преступлений украинских националистов может быть учрежден 2 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России необходимо учредить День памяти жертв преступлений украинских националистов. Соответствующее предложение депутат Госдумы РФ Евгений Федоров направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. «С 2014 года русское и русскоязычное население на Украине подвергается истреблению по этническому и культурному признаку. В связи с этим прошу вас дать поручение профильным ведомствам рассмотреть вопрос о возможности учреждения 2 мая ежегодного нерабочего Дня памяти жертв преступлений украинских националистических и неонацистских формирований», — пишет RT со ссылкой на текст письма. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией», — заявил Путин. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России необходимо учредить День памяти жертв преступлений украинских националистов. Соответствующее предложение депутат Госдумы РФ Евгений Федоров направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. «С 2014 года русское и русскоязычное население на Украине подвергается истреблению по этническому и культурному признаку. В связи с этим прошу вас дать поручение профильным ведомствам рассмотреть вопрос о возможности учреждения 2 мая ежегодного нерабочего Дня памяти жертв преступлений украинских националистических и неонацистских формирований», — пишет RT со ссылкой на текст письма. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией», — заявил Путин. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.