NYT: в ЕС придумали, как снизить ущерб от запрета на нефть из РФ

Евросоюз специально затягивает введение эмбарго на российскую нефть, пишет The New York Times Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз вводит постепенное эмбарго на поставки российской нефти, чтобы успеть договорится с альтернативными поставщиками и снизить ущерб от последствий. Об этом пишет газета The New York Times. «Официальные лица и дипломаты ЕС говорят, что сейчас союз движется к принятию поэтапного запрета, призванного дать Германии и другим странам время для поиска альтернативных поставщиков. Профсоюз применил аналогичный подход ранее в этом месяце, когда он запретил российский уголь, предусмотрев четырехмесячный переходный период», — пишет The New York Times. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел шесть пакетов санкций, часть из которых направленны на российские энергоресурсы. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом часть стран Евросоюза выступили против санкций в отношении нефти и газа.

