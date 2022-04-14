NYT: в ЕС придумали, как снизить ущерб от запрета на нефть из РФ

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Клипарт. Сургут, газ, винтиль
Евросоюз специально затягивает введение эмбарго на российскую нефть, пишет The New York Times Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз вводит постепенное эмбарго на поставки российской нефти, чтобы успеть договорится с альтернативными поставщиками и снизить ущерб от последствий. Об этом пишет газета The New York Times.

«Официальные лица и дипломаты ЕС говорят, что сейчас союз движется к принятию поэтапного запрета, призванного дать Германии и другим странам время для поиска альтернативных поставщиков. Профсоюз применил аналогичный подход ранее в этом месяце, когда он запретил российский уголь, предусмотрев четырехмесячный переходный период», — пишет The New York Times.

Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел шесть пакетов санкций, часть из которых направленны на российские энергоресурсы. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом часть стран Евросоюза выступили против санкций в отношении нефти и газа.

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Евросоюз вводит постепенное эмбарго на поставки российской нефти, чтобы успеть договорится с альтернативными поставщиками и снизить ущерб от последствий. Об этом пишет газета The New York Times. «Официальные лица и дипломаты ЕС говорят, что сейчас союз движется к принятию поэтапного запрета, призванного дать Германии и другим странам время для поиска альтернативных поставщиков. Профсоюз применил аналогичный подход ранее в этом месяце, когда он запретил российский уголь, предусмотрев четырехмесячный переходный период», — пишет The New York Times. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел шесть пакетов санкций, часть из которых направленны на российские энергоресурсы. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом часть стран Евросоюза выступили против санкций в отношении нефти и газа.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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