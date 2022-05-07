Территорию завода покинули женщины, дети и старики, заявили на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и стариков, заявили в Киеве. А власти Херсонской области хотят, чтобы регион вошел в состав России. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 мая.
- С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. В то же время российские СМИ сообщают о срыве боевиками «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ) эвакуации мирных жителей по гуманитарному коридору. Также стало известно об освобождении из плена членов экипажа российского судна «Авангард»;
- Жители Херсонской области смогут получить российское гражданство. Власти региона также вернут герб времен Российской империи и запустят поезда до Крыма. В Херсонской области должен пройти референдум о независимости или присоединению к России, считает первый депутат Госдумы Алексей Чепа. Зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о намерении Херсонской области войти в состав России;
- Боевики ВСУ, укрывающиеся на «Азовстали», начали выходить с белым флагом, сообщил основатель донецкого батальона «Восток» Александр Ходаковский. По его словам, это первый личный контакт за все время блокады Мариуполя. В ДНР сообщили, что на заводе могут скрываться старшие офицеры из США, Великобритании и Франции;
- Вооруженные силы России задержали хорватского гражданина в Мариуполе. Хорватский наемник рассказал, что украинские военные запрещали выпускать мирных жителей из города;
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что наступление украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка «с треском провалилось». Он также сообщил о «приятных новостях» с Украины. В частности, по его словам, российские военные освободили поселок городского типа Нижнее в ЛНР и на 80% взяли под контроль город Попасная. Также в районе острова Змеиный российские военные сбили три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета — Су-24 и Су-27, сообщили в Минобороны;
- В Херсонской области задержали мародеров, которые глумились над телами российских военных. Об этом сообщили российские силовики;
- Вооруженные силы Украины ударили ракетой «Точка-У» по жилому кварталу города Голая Пристань в Херсонской области, сообщает telegram-канал WarGonzo. Есть пострадавшие;
- В Минобороны РФ ожидают новых провокаций со стороны Украины. СБУ намерена в ближайшее время совершить провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях, чтобы обвинить в этом российских военных. Также есть опасения, что националисты засядут на территории предприятия «Азот» в Северодонецке ЛНР, как на «Азовстали».
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также защита мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и националистов.
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