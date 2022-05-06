06 мая 2022

МО РФ: националисты планируют повторить опыт «Азовстали» в ЛНР

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, азовсталь
Украинские нацисты хотят укрепиться на предприятии в ЛНР подобно тому, как это было на «Азовстали» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты собираются укрепиться на территории предприятия «Азот» в Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) подобно тому, как это было сделано в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь». Об этом сообщает Министерство обороны России.

«На территории предприятия „Азот“ в Северодонецке (ЛНР), боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве „живого щита“ в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей», — говорится в заявлении Минобороны. Также уточняется, что националисты устраивают провокационные обстрелы населенных пунктов Первомайск, Стаханов и Калиново для того, чтобы вынудить РФ нанести ответный удар и обвинить ее в уничтожении мирных жителей и возникновении техногенной катастрофы.

Кроме того, сообщается, что неонацисты заминировали емкости с опасными химвеществами для подрыва в случае вынужденного отступления. В министерстве отмечают, что «реализация данного циничного преступления» приведет к заражению воздуха, местности и источников воды Восточной Украины и республик Донбасса.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь» и захватили мирных жителей для использования в качестве «живого щита». Путин приказал полностью заблокировать завод. Также глава государства согласился привлечь ООН к эвакуации людей с «Азовстали». Гуттериш заявил, что ООН делает все возможное для проведения эвакуации. 29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров докладывал, что на комбинате остаются порядка 150 мирных жителей. Националисты предлагают обменивать гражданских на провизию.

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Украинские националисты собираются укрепиться на территории предприятия «Азот» в Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) подобно тому, как это было сделано в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь». Об этом сообщает Министерство обороны России. «На территории предприятия „Азот“ в Северодонецке (ЛНР), боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве „живого щита“ в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей», — говорится в заявлении Минобороны. Также уточняется, что националисты устраивают провокационные обстрелы населенных пунктов Первомайск, Стаханов и Калиново для того, чтобы вынудить РФ нанести ответный удар и обвинить ее в уничтожении мирных жителей и возникновении техногенной катастрофы. Кроме того, сообщается, что неонацисты заминировали емкости с опасными химвеществами для подрыва в случае вынужденного отступления. В министерстве отмечают, что «реализация данного циничного преступления» приведет к заражению воздуха, местности и источников воды Восточной Украины и республик Донбасса. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь» и захватили мирных жителей для использования в качестве «живого щита». Путин приказал полностью заблокировать завод. Также глава государства согласился привлечь ООН к эвакуации людей с «Азовстали». Гуттериш заявил, что ООН делает все возможное для проведения эвакуации. 29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров докладывал, что на комбинате остаются порядка 150 мирных жителей. Националисты предлагают обменивать гражданских на провизию.
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