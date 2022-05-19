Посол РФ в США обвинил западные страны в «лукавстве»

Санкции против России влияют на мировые продовольственные рынки, считает Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

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Страны Запада «лукавят», когда обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале российской дипмиссии.

«Продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада. Заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений, — лукавство. На ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах», — заявил Антонов.

Страны Запада ввели против России масштабные экономические санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В итоге санкции ЕС и США привели к тому, что Европе начался кризис. Так, в Германии предрекли скорый дефицит продуктов из-за того, что украинский кризис провоцирует рост цен на сырье.