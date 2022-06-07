В России указали на безответственность США из-за вооружения Киева

08 июня 2022 в 06:55 Размер текста - 17 +

Посольство РФ обвинило США в безответственности из-за передачи Киеву артиллерии Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посольство России в США назвало передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью американских властей, из-за этого риски эскалации конфликта на Украине увеличивается. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в telegram-канале посольства. «Администрация демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. Главный риск эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями», — указано в комментарии. Там отмечается, что в Вашингтоне игнорируют угрозу, о том, что высокоточное оружие может оказаться в руках террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами. «Массированные поставки киевскому режиму вооружений, военной техники и боеприпасов свидетельствует об отходе США от продвигаемых ими международных принципов сдержанности при передаче продукции военного назначения в зоны конфликтов», — указали посольство. Вместе с тем, в дипмиссии указали на имеющиеся нарушения со стороны американских властей обязательств перед РФ из-за передачи Киеву четырех вертолетов Ми-17 российского производства. «Такая поставка осуществляется в обход положения о сертификате конечного пользователя, требующего письменного согласия России», — заявили в посольстве. Подчеркивается, что ранее Штаты не взяли во внимание обращение российской стороны по этому поводу. О том, что администрация президента США Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня, стало известно в мае этого года. Однако некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоились тем, что передачу Киеву РСЗО может привести к эскалации конфликта с Россией. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Российская армия занимается освобождением Донбасса, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин. Российские военные стараются исключить напрасные жертвы среди населения, а также направляют мирным жителям гуманитарную помощь. В свою очередь, страны Запада и США активно помогают Украине вооружением. На стороне Киева воюют также иностранные наемники. ВСУ с помощью РСЗО обстреливали школы в Горловке, детские сады и жилые районы Харькова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Посольство России в США назвало передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью американских властей, из-за этого риски эскалации конфликта на Украине увеличивается. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в telegram-канале посольства. «Администрация демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. Главный риск эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями», — указано в комментарии. Там отмечается, что в Вашингтоне игнорируют угрозу, о том, что высокоточное оружие может оказаться в руках террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами. «Массированные поставки киевскому режиму вооружений, военной техники и боеприпасов свидетельствует об отходе США от продвигаемых ими международных принципов сдержанности при передаче продукции военного назначения в зоны конфликтов», — указали посольство. Вместе с тем, в дипмиссии указали на имеющиеся нарушения со стороны американских властей обязательств перед РФ из-за передачи Киеву четырех вертолетов Ми-17 российского производства. «Такая поставка осуществляется в обход положения о сертификате конечного пользователя, требующего письменного согласия России», — заявили в посольстве. Подчеркивается, что ранее Штаты не взяли во внимание обращение российской стороны по этому поводу. О том, что администрация президента США Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня, стало известно в мае этого года. Однако некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоились тем, что передачу Киеву РСЗО может привести к эскалации конфликта с Россией. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Российская армия занимается освобождением Донбасса, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин. Российские военные стараются исключить напрасные жертвы среди населения, а также направляют мирным жителям гуманитарную помощь. В свою очередь, страны Запада и США активно помогают Украине вооружением. На стороне Киева воюют также иностранные наемники. ВСУ с помощью РСЗО обстреливали школы в Горловке, детские сады и жилые районы Харькова.