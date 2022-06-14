В Кремле объяснили новое назначение Поклонской

Наталья Поклонская перешла на работу в Генпрокуратуру РФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Увольнение экс-замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской связно с тем, что ей предложили другую работу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«По всей видимости, это было предложение. Оно соответствовало пожеланиям самой Поклонской», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности Наиталью Поклонскую. Позже сама Поклонская сообщила, что заняла пост советника Генпрокурора РФ. До этого она работала прокурором Крыма, послом РФ в Кабо-Верде и депутатом Госдумы РФ.