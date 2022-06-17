Байден запретил американцам участвовать в боях на Украине

17 июня 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Джо Байден призвал не ездить на Украину Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден призвал американцев не участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом он заявил после пропажи трех граждан США на территории Украины. «Я повторю еще раз: американцы не должны сейчас ехать в Украину», — приводит слова американского президента CNN. Он также сообщил, что не знает, где находятся пропавшие на Украине американцы. Третьим пропавшим на Украине американцем оказался ветеран морской пехоты в отставке Грейди Курпаси. Ранее сообщалось, что ничего неизвестно о местонахождении 39-летнего Александра Дрюка и 27-летнего Энди Хьюна. Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. На стороне Киева участвуют наемники из других стран. Не раз они сообщали о плохих условиях, нехватке вооружения и экипировки. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент США Джо Байден призвал американцев не участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом он заявил после пропажи трех граждан США на территории Украины. «Я повторю еще раз: американцы не должны сейчас ехать в Украину», — приводит слова американского президента CNN. Он также сообщил, что не знает, где находятся пропавшие на Украине американцы. Третьим пропавшим на Украине американцем оказался ветеран морской пехоты в отставке Грейди Курпаси. Ранее сообщалось, что ничего неизвестно о местонахождении 39-летнего Александра Дрюка и 27-летнего Энди Хьюна. Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. На стороне Киева участвуют наемники из других стран. Не раз они сообщали о плохих условиях, нехватке вооружения и экипировки.