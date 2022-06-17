Байден запретил американцам участвовать в боях на Украине

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Джо Байден призвал не ездить на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден призвал американцев не участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом он заявил после пропажи трех граждан США на территории Украины.

«Я повторю еще раз: американцы не должны сейчас ехать в Украину», — приводит слова американского президента CNN. Он также сообщил, что не знает, где находятся пропавшие на Украине американцы.

Третьим пропавшим на Украине американцем оказался ветеран морской пехоты в отставке Грейди Курпаси. Ранее сообщалось, что ничего неизвестно о местонахождении 39-летнего Александра Дрюка и 27-летнего Энди Хьюна.

Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. На стороне Киева участвуют наемники из других стран. Не раз они сообщали о плохих условиях, нехватке вооружения и экипировки.

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Президент США Джо Байден призвал американцев не участвовать в боевых действиях на Украине. Об этом он заявил после пропажи трех граждан США на территории Украины. «Я повторю еще раз: американцы не должны сейчас ехать в Украину», — приводит слова американского президента CNN. Он также сообщил, что не знает, где находятся пропавшие на Украине американцы. Третьим пропавшим на Украине американцем оказался ветеран морской пехоты в отставке Грейди Курпаси. Ранее сообщалось, что ничего неизвестно о местонахождении 39-летнего Александра Дрюка и 27-летнего Энди Хьюна. Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. На стороне Киева участвуют наемники из других стран. Не раз они сообщали о плохих условиях, нехватке вооружения и экипировки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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