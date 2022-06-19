Шольц поддержал мирную политику Меркель по России

19 июня 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц не видит причин сомневаться в политике Меркель, сообщают в СМИ Фото: Официальный сайт Президента РФ Примирительная политика бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель по отношению к России не была ошибкой. С таким заявлением выступил преемник канцлера Олаф Шольц. «Попытка примирения никогда не может быть ошибочной, как и попытка мирно уживаться», — сказал Шольц в интервью немецкой газете Welt. «Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях», — добавил политик. Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии в декабре 2021 года после, того, как парламент ФРГ в ходе голосования выбрал на эту должность бывшего вице-канцлера и министра финансов Олафа Шольца. Будучи лидером страны, политик лично не пропускала поставки оружия НАТО на Украину и принуждала Нидерланды поддерживать это решение. После своего ухода с должности Меркель выступала против ускоренного вступления Украины в Североатлантический альянс. Позже политик предположила, что ее отставка могла спровоцировать эскалацию конфликта в Украине, сообщает RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Примирительная политика бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель по отношению к России не была ошибкой. С таким заявлением выступил преемник канцлера Олаф Шольц. «Попытка примирения никогда не может быть ошибочной, как и попытка мирно уживаться», — сказал Шольц в интервью немецкой газете Welt. «Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях», — добавил политик. Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии в декабре 2021 года после, того, как парламент ФРГ в ходе голосования выбрал на эту должность бывшего вице-канцлера и министра финансов Олафа Шольца. Будучи лидером страны, политик лично не пропускала поставки оружия НАТО на Украину и принуждала Нидерланды поддерживать это решение. После своего ухода с должности Меркель выступала против ускоренного вступления Украины в Североатлантический альянс. Позже политик предположила, что ее отставка могла спровоцировать эскалацию конфликта в Украине, сообщает RT.