Читатели болгарского интернет-портала dir.bg посмеялись над русским салатом в меню саммита НАТО. Они иронизируют, что во всех бедах Европы виноват «русский салат» и вызвались съесть полкило сего яства, чтобы «выказать солидарность» ЕС.
«Слава героям, поедающим „русский салат“! Что-то пошло не так, должно быть из-за русского салата?», — подшучивает читатель. «Это заставляет меня еще больше любить Россию и все, что связано с этой страной!», — пишет еще один пользователь.
Также читатели высказали свое уважение к русской культуре в целом. «Русский, это не только „русский“ салат, это Достоевский, Толстой, Пушкин, Чайковский и т. д. и т. п. У русских есть культура и класс, и никто не может это оспорить», — комментирует третий.
Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии саммита, на котором Россия, как ожидается, будет названа угрозой безопасности в новой стратегической концепции альянса в связи с событиями на Украине, появление российского блюда в меню вызвало недоумение. Смесь из гороха, картофеля, моркови и майонеза под названием «Русский салат» является одним из основных продуктов в меню испанских ресторанов, где и проводится саммит. В свою очередь, в преддверии мероприятия присутствие подобных блюд в меню вызвало недоумение.
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Читатели болгарского интернет-портала dir.bg посмеялись над русским салатом в меню саммита НАТО. Они иронизируют, что во всех бедах Европы виноват «русский салат» и вызвались съесть полкило сего яства, чтобы «выказать солидарность» ЕС. «Слава героям, поедающим „русский салат“! Что-то пошло не так, должно быть из-за русского салата?», — подшучивает читатель. «Это заставляет меня еще больше любить Россию и все, что связано с этой страной!», — пишет еще один пользователь. Также читатели высказали свое уважение к русской культуре в целом. «Русский, это не только „русский“ салат, это Достоевский, Толстой, Пушкин, Чайковский и т. д. и т. п. У русских есть культура и класс, и никто не может это оспорить», — комментирует третий. Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии саммита, на котором Россия, как ожидается, будет названа угрозой безопасности в новой стратегической концепции альянса в связи с событиями на Украине, появление российского блюда в меню вызвало недоумение. Смесь из гороха, картофеля, моркови и майонеза под названием «Русский салат» является одним из основных продуктов в меню испанских ресторанов, где и проводится саммит. В свою очередь, в преддверии мероприятия присутствие подобных блюд в меню вызвало недоумение.