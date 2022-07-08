NHK: стрелявший в Абэ раскрыл причины своего поступка

09 июля 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

Задержанный заявил о финансовых проблемах в семье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанный по обвинению в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ, 41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами в ходе допроса объяснил причины своего поступка. Он рассказал о финансовых проблемах в семье, об этом сообщает телеканал NHK. По словам задержанного, Синдзо Абэ являлся участником определенной группы лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с крупными материальными проблемами. «Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — передает телеканал NHK его слова. Представители правоохранительных органов в ходе специального брифинга воздержалась от комментариев на эту тему в интересах следствия. Ранее на экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено покушение во время его выступления в ходе предвыборной компании. Убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика, политик скончался от полученных ранений в больнице. Момент стрельбы попал на камеру. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Задержанный по обвинению в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ, 41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами в ходе допроса объяснил причины своего поступка. Он рассказал о финансовых проблемах в семье, об этом сообщает телеканал NHK. По словам задержанного, Синдзо Абэ являлся участником определенной группы лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с крупными материальными проблемами. «Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — передает телеканал NHK его слова. Представители правоохранительных органов в ходе специального брифинга воздержалась от комментариев на эту тему в интересах следствия. Ранее на экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено покушение во время его выступления в ходе предвыборной компании. Убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика, политик скончался от полученных ранений в больнице. Момент стрельбы попал на камеру. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год.