08 июля 2022

NHK: стрелявший в Абэ раскрыл причины своего поступка

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, уаз, задержанный, клетка
Задержанный заявил о финансовых проблемах в семье Фото:

Задержанный по обвинению в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ, 41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами в ходе допроса объяснил причины своего поступка. Он рассказал о финансовых проблемах в семье, об этом сообщает телеканал NHK.

По словам задержанного, Синдзо Абэ являлся участником определенной группы лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с крупными материальными проблемами. «Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — передает телеканал NHK его слова. Представители правоохранительных органов в ходе специального брифинга воздержалась от комментариев на эту тему в интересах следствия.

Ранее на экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено покушение во время его выступления в ходе предвыборной компании. Убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика, политик скончался от полученных ранений в больнице. Момент стрельбы попал на камеру. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год.

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Задержанный по обвинению в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ, 41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами в ходе допроса объяснил причины своего поступка. Он рассказал о финансовых проблемах в семье, об этом сообщает телеканал NHK. По словам задержанного, Синдзо Абэ являлся участником определенной группы лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с крупными материальными проблемами. «Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — передает телеканал NHK его слова. Представители правоохранительных органов в ходе специального брифинга воздержалась от комментариев на эту тему в интересах следствия. Ранее на экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено покушение во время его выступления в ходе предвыборной компании. Убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика, политик скончался от полученных ранений в больнице. Момент стрельбы попал на камеру. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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