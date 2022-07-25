Депутат Госдумы Милонов призвал власти устранять критиков России

26 июля 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

По мнению Виталия Милонова, российские спецслужбы должны ликвидировать критиков родины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россиян, допускающих критику страны, спецоперации и соотечественников из-за рубежа, необходимо «как можно быстрее» устранять. Такое мнение выразил депутат Государственной думы России Виталий Милонов. «Каким образом появилась могила Бандеры? С помощью советских спецслужб: они оперативно обеспечили ему свидание с Сатаной. Хорошая была традиция. И не нужно ничего заявлять. Просто негодяи, которые заявляют: „Русские, вы — нелюди“, — должны уходить в царство Бандеры как можно быстрее», — заявил Виталий Милонов в интервью «Ридусу». Он отметил, что Израиль пользуется таким радикальным способом борьбы с критикой «без проблем», при этом оставаясь «близким другом» США. «А мы чего стесняемся? Просто кто-то выступил с таким заявлением — и что-то с ним произошло», — резюмировал парламентарий. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Несмотря на то, что цель действий на этой территории — демилитаризация и денацификация, а не оккупация, ряд знаменитостей уехал из России. Так, певец Валерий Леонтьев улетел в США, также временно уехала певица Алла Пугачева, а вместе с ней юморист Максим Галкин. Некоторые публично выказали несогласие с действиями властей на Украине. Среди них были певица Монеточка, рэпер Face (признан иноагентом). По данным «Фонтанки», в России появился список «нежелательных» артистов, организация выступлений которых отныне якобы будет проблематичной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиян, допускающих критику страны, спецоперации и соотечественников из-за рубежа, необходимо «как можно быстрее» устранять. Такое мнение выразил депутат Государственной думы России Виталий Милонов. «Каким образом появилась могила Бандеры? С помощью советских спецслужб: они оперативно обеспечили ему свидание с Сатаной. Хорошая была традиция. И не нужно ничего заявлять. Просто негодяи, которые заявляют: „Русские, вы — нелюди“, — должны уходить в царство Бандеры как можно быстрее», — заявил Виталий Милонов в интервью «Ридусу». Он отметил, что Израиль пользуется таким радикальным способом борьбы с критикой «без проблем», при этом оставаясь «близким другом» США. «А мы чего стесняемся? Просто кто-то выступил с таким заявлением — и что-то с ним произошло», — резюмировал парламентарий. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Несмотря на то, что цель действий на этой территории — демилитаризация и денацификация, а не оккупация, ряд знаменитостей уехал из России. Так, певец Валерий Леонтьев улетел в США, также временно уехала певица Алла Пугачева, а вместе с ней юморист Максим Галкин. Некоторые публично выказали несогласие с действиями властей на Украине. Среди них были певица Монеточка, рэпер Face (признан иноагентом). По данным «Фонтанки», в России появился список «нежелательных» артистов, организация выступлений которых отныне якобы будет проблематичной.