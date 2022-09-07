Эрдоган указал на роковую ошибку Запада, повлекшую мировой энергокризис

Эрдоган: отношение Запада к России привело к мировому кризису

07 сентября 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

По словам Эрдогана, Россия — не та страна, которую можно недооценивать Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Недооценка России — ошибка Запада, которая привела к энергокризису. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде. «Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия — это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше? Здесь, конечно, Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, когда все на нее нападут. Мы надеемся как можно скорее прийти к заключению мира и прекратить это дело. Пусть мир вновь обретет мир», — заявил Эрдоган. Ранее в ходе этой же пресс-конференции Эрдоган заявил, что Запад поставляет на Украину не оружие, а хлам. Эрдоган также сообщил, что Турция будет поставлять Сербии беспилотники Bayraktar.

Недооценка России — ошибка Запада, которая привела к энергокризису. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде. «Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия — это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше? Здесь, конечно, Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, когда все на нее нападут. Мы надеемся как можно скорее прийти к заключению мира и прекратить это дело. Пусть мир вновь обретет мир», — заявил Эрдоган. Ранее в ходе этой же пресс-конференции Эрдоган заявил, что Запад поставляет на Украину не оружие, а хлам. Эрдоган также сообщил, что Турция будет поставлять Сербии беспилотники Bayraktar.