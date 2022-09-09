Байден поедет на похороны Елизаветы II

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Байден простится с королевой Великобритании Фото:
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Смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Президент США Джо Байден подтвердил планы поездки в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

«Да. Я не знаю пока деталей, но я поеду», — приводит слова американского лидера РИА «Новости».

Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия) 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования новому королю Карлу III (ранее принц Чарльз). Однако на следующий день в Кремле заявили, что глава государства не будет присутствовать на похоронах в Британии.

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Президент США Джо Байден подтвердил планы поездки в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме. «Да. Я не знаю пока деталей, но я поеду», — приводит слова американского лидера РИА «Новости». Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия) 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования новому королю Карлу III (ранее принц Чарльз). Однако на следующий день в Кремле заявили, что глава государства не будет присутствовать на похоронах в Британии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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