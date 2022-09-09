Байден поедет на похороны Елизаветы II

Байден простится с королевой Великобритании
новость из сюжетаСмерть королевы Великобритании Елизаветы II
Президент США Джо Байден подтвердил планы поездки в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.
«Да. Я не знаю пока деталей, но я поеду», — приводит слова американского лидера РИА «Новости».
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия) 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования новому королю Карлу III (ранее принц Чарльз). Однако на следующий день в Кремле заявили, что глава государства не будет присутствовать на похоронах в Британии.
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