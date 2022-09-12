Экономист Чередниченко: Евросоюз больше всех пострадает в глобальном переделе мира

По словам эксперта, социальная напряженность возникает практически во всех странах, поддержавших антироссийские санкции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Наиболее пострадавшая сторона в нынешнем «глобальном переделе мира» — Европейский экономический союз. Об этом заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

«Нынешняя экономическая и геополитическая ситуация — это глобальный передел мира, в контексте которого наиболее пострадавшей стороной можно назвать Европейский экономический союз», — сообщил Чередниченко в интервью «Прайм». Доцент также отметил, что наиболее ощутимый удар нанесен энергобезопасности Европы. По его словам, такая ситуация, в свою очередь, явственно формирует социальную напряженность практически во всех странах, поддержавших антироссийские санкции. «При этом главный инициатор санкционного ограничения — США — „в накладе“ не остается — потребности внутреннего рынка покрываются имеющимися внутри страны энергоресурсами», — добавил Чередниченко.

Энергетический кризис в странах Запада обострился на фоне санкций в отношении России, после начала ей спецоперации на Украине. По словам финансовых аналитиков, нынешний кризис не имеет аналогов в истории, сообщает «Газета Кемерова». Жители стран Евросоюза выражают недовольство по поводу настоящей энергетической ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа заплатит за свои ошибки. «Они [Европа] сделали слишком много ошибок и им придется за это платить, и они платят за это уже сейчас выходом из той самой зоны комфорта», — заявил Песков.