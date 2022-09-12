Политолог Мартынов объяснил важность присоединения освобожденных земель Украины к РФ

Политолог Мартынов: вхождение освобожденных территорий Украины в состав России остановит кровопролитие

12 сентября 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Инициатива о присоединении освобожденных территорий Украины к РФ должна исходить от людей, которые там живут Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Присоединение Луганской и Донецкой народных республик, а также территорий Запорожской и Херсонской областей позволит остановить насилие и убережет жизни людей. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «В сложившейся ситуации только нахождение в составе РФ будет гарантировать мир не только этим территориям, но и всей Украине. В регионе все сильно успокоится. Альтернативой этому будет перманентная, вязкая, горячая точка, которую будут постоянно подогревать западные страны всеми своими силами. [Присоединение к РФ] убережет жизни местных жителей», — заявил Алексей Мартынов. При этом инициатива о присоединении должна исходить от людей, проживающих на освобожденных территориях, отметил политолог. «Это возможно, если такова будет воля подавляющего большинства соотечественников, которые населяют освобожденные территории, включая донбасские республики. А второе важное обстоятельство — мнение подавляющего большинства граждан России», — уточнил он. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе с URA.RU заявил, что сейчас идет собирание русских земель. «Когда была завоевана Новороссия, князь Григорий Потемкин провел перепись населения. Она сейчас хранится в архиве. На территориях Новороссии, в том числе Запорожья, проживало 150 тысяч человек. Из них половина были ногайцы, то есть, так называемых коренных людей там оставалось 70 тысяч. После этого Потемкин попросил, чтобы дали людей, и из Тульской, Брянской и прочих областей было перенаселено два с половиной миллиона человек, которые и заселили всю Новороссию и частично Крым», — рассказал политик. Также парламентарий обратил внимание на положительные экономические последствия для России, если территории будут присоединены. «Мирный Донбасс в свое время кормил всю Украину. Это промышленный регион с огромным количеством полезных ископаемых, в том числе самых разных видов. Кто бы сейчас не говорил про зеленую экономику, но без чугуна вы ничего не сделаете в этом мире», — отметил он. «Херсонская область, это центр виноделия. Запорожская область — это огромные поля, которые по качеству не хуже наших краснодарских, ставропольских. Это очень богатые и хорошие регионы, плюс выход к морю, внутреннее Азовское море. Для детского отдыха очень хорошее», — заключил депутат Госдумы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, главная ее цель — защита мирного населения Донбасса. Сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что референдумы на Донбассе и в освобожденных территориях правильно провести 4 ноября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Присоединение Луганской и Донецкой народных республик, а также территорий Запорожской и Херсонской областей позволит остановить насилие и убережет жизни людей. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «В сложившейся ситуации только нахождение в составе РФ будет гарантировать мир не только этим территориям, но и всей Украине. В регионе все сильно успокоится. Альтернативой этому будет перманентная, вязкая, горячая точка, которую будут постоянно подогревать западные страны всеми своими силами. [Присоединение к РФ] убережет жизни местных жителей», — заявил Алексей Мартынов. При этом инициатива о присоединении должна исходить от людей, проживающих на освобожденных территориях, отметил политолог. «Это возможно, если такова будет воля подавляющего большинства соотечественников, которые населяют освобожденные территории, включая донбасские республики. А второе важное обстоятельство — мнение подавляющего большинства граждан России», — уточнил он. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе с URA.RU заявил, что сейчас идет собирание русских земель. «Когда была завоевана Новороссия, князь Григорий Потемкин провел перепись населения. Она сейчас хранится в архиве. На территориях Новороссии, в том числе Запорожья, проживало 150 тысяч человек. Из них половина были ногайцы, то есть, так называемых коренных людей там оставалось 70 тысяч. После этого Потемкин попросил, чтобы дали людей, и из Тульской, Брянской и прочих областей было перенаселено два с половиной миллиона человек, которые и заселили всю Новороссию и частично Крым», — рассказал политик. Также парламентарий обратил внимание на положительные экономические последствия для России, если территории будут присоединены. «Мирный Донбасс в свое время кормил всю Украину. Это промышленный регион с огромным количеством полезных ископаемых, в том числе самых разных видов. Кто бы сейчас не говорил про зеленую экономику, но без чугуна вы ничего не сделаете в этом мире», — отметил он. «Херсонская область, это центр виноделия. Запорожская область — это огромные поля, которые по качеству не хуже наших краснодарских, ставропольских. Это очень богатые и хорошие регионы, плюс выход к морю, внутреннее Азовское море. Для детского отдыха очень хорошее», — заключил депутат Госдумы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, главная ее цель — защита мирного населения Донбасса. Сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что референдумы на Донбассе и в освобожденных территориях правильно провести 4 ноября.