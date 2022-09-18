Клинтон раскрыл, как предлагал России вступить в НАТО

Клинтон: США никогда не угрожали России и предлагали вступить в НАТО

18 сентября 2022 в 21:56 Размер текста - 17 +

Билл Клинтон предлагал России особое партнерство с НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Переговоры России и НАТО После 1992 года США предлагали России партнерство с Североатлантическим альянсом при последующем вступлении туда. Об этом заявил бывший президент Америки Билл Клинтон. Его слова приводит издание Рolitico. «Я предложил России не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу возможного членства там. Самые большие проблемы с безопасностью в будущем будут исходить от авторитарных государств, продающих химический, биологический и ядерный потенциал террористическим группам, и мы должны противостоять им вместе», — говорится в статье. Однако Клинтон отметил, что не считает расширение НАТО на восток ошибкой, которая привела в итоге к российско-украинскому конфликту. «Я думаю, что мы поступили правильно в нужное время. И если бы мы этого не сделали, этот кризис мог бы произойти даже раньше», — пояснил он. Проблемы России с Украиной начались после того, как последняя изъявила желание вступить в НАТО. Таким образом, границы Альянса оказались бы в непосредственной близости к российским. РФ неоднократно просила США предоставить гарантии безопасности по этому вопросу, в том числе зимой этого года, пишет «Царьград». Однако Запад проигнорировал «главные озабоченности». В частности, нерасширение на восток, передает VSE42.Ru. В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от геноцида со стороны Киева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После 1992 года США предлагали России партнерство с Североатлантическим альянсом при последующем вступлении туда. Об этом заявил бывший президент Америки Билл Клинтон. Его слова приводит издание Рolitico. «Я предложил России не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу возможного членства там. Самые большие проблемы с безопасностью в будущем будут исходить от авторитарных государств, продающих химический, биологический и ядерный потенциал террористическим группам, и мы должны противостоять им вместе», — говорится в статье. Однако Клинтон отметил, что не считает расширение НАТО на восток ошибкой, которая привела в итоге к российско-украинскому конфликту. «Я думаю, что мы поступили правильно в нужное время. И если бы мы этого не сделали, этот кризис мог бы произойти даже раньше», — пояснил он. Проблемы России с Украиной начались после того, как последняя изъявила желание вступить в НАТО. Таким образом, границы Альянса оказались бы в непосредственной близости к российским. РФ неоднократно просила США предоставить гарантии безопасности по этому вопросу, в том числе зимой этого года, пишет «Царьград». Однако Запад проигнорировал «главные озабоченности». В частности, нерасширение на восток, передает VSE42.Ru. В феврале этого года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, основной целью которой стала защита населения Донбасса от геноцида со стороны Киева.