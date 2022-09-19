Российские военные разгромили ВСУ сразу по нескольким направлениям

Минобороны РФ: российские войска уничтожили опорные пункты ВСУ по семи направлениям
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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Российские военные разгромили ВСУ сразу по нескольким направлениям Фото:

Российские военные уничтожили пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) по семи различным направлениям. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ», — сообщает ведомство. Уточняется, что уничтоженные пункты управления находились в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Зайцево Донецкой Народной Республики (ДНР), Полтавка, Чаривное Запорожской области, Костомаровка Кировоградской области, Бармашово Николаевской области. Кроме того, ударам были подвержены 52 артиллерийских подразделения украинских войск, а также военная техника и живая сила в 134 районах.

Ранее Минобороны РФ сообщило о срыве наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основной целью является защита мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов.

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Российские военные уничтожили пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) по семи различным направлениям. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ», — сообщает ведомство. Уточняется, что уничтоженные пункты управления находились в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Зайцево Донецкой Народной Республики (ДНР), Полтавка, Чаривное Запорожской области, Костомаровка Кировоградской области, Бармашово Николаевской области. Кроме того, ударам были подвержены 52 артиллерийских подразделения украинских войск, а также военная техника и живая сила в 134 районах. Ранее Минобороны РФ сообщило о срыве наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основной целью является защита мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов.
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