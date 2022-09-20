Шольц предрек ухудшение экономической ситуации в 2023 году

21 сентября 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

2023 год может оказаться сложнее нынешнего в плане роста цен на энергоносители, удобрения и продовольствие Фото: Bundesregierung\Denzel Следующий год может оказаться сложнее нынешнего в плане роста цен на энергоносители, удобрения и продовольствие. Такую экономическую ситуацию предрек канцлер Германии Олаф Шольц. «Спецоперация вызвала многоуровневый глобальный кризис, который сильнее всего затронул страны глобального юга… Следующий год может быть еще сложнее в плане роста цен на энергоносители, удобрения. Мы также должны быть готовы к подъему цен на продовольствие», — сказал он, выступая на Глобальном продуктовом саммите в ООН, передает РИА «Новости». Ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев предупреждал, что в 2023 году ожидается глобальные рецессия, инфляция и энергетический кризис. По его словам, легче всего перенесут грядущий кризис Россия и страны Азии, основной удар придется на Запад.

Следующий год может оказаться сложнее нынешнего в плане роста цен на энергоносители, удобрения и продовольствие. Такую экономическую ситуацию предрек канцлер Германии Олаф Шольц. «Спецоперация вызвала многоуровневый глобальный кризис, который сильнее всего затронул страны глобального юга… Следующий год может быть еще сложнее в плане роста цен на энергоносители, удобрения. Мы также должны быть готовы к подъему цен на продовольствие», — сказал он, выступая на Глобальном продуктовом саммите в ООН, передает РИА «Новости». Ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев предупреждал, что в 2023 году ожидается глобальные рецессия, инфляция и энергетический кризис. По его словам, легче всего перенесут грядущий кризис Россия и страны Азии, основной удар придется на Запад.