Попавший в скандал военком в Дагестане извинился за призывы к мобилизации по громкоговорителю

30 сентября 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Власти Дербента извинились за призывы к мобилизации по громкоговорителю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военный комиссар Дербента, Дербентского района и ДагОгней Фарид Мусаев извинился за некорректные призывы к мобилизации. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором представители власти по громкоговорителю приказывают явиться в военкомат всем мужчинам города. «Приношу извинения за некорректную информацию, которая сегодня распространялась через громкоговорители. <…> Никаких изменений в вопросах мобилизации не произошло. Призыву подлежат те же граждане, которые указывались ранее. <…> Работа согласно указу президента о частичной мобилизации продолжается в штатном режиме», — сказал Мусаев в видеообращении. Ролик опубликован в telegram-канале главы Дtрбента. 29 сентября глава Республики Дагестан Сергей Меликов нецензурно раскритиковал власти Дербента за призыв по громкоговорителю явиться в военкомат всем мужчинам города, а не только подлежащим мобилизации. Глава республики извинился перед жителями и пообещал наказать виновных. Ранее Ранее в Дагестане прошли несанкционированные акции протеста против частичной мобилизации. Меликов обвинял в их организации украинские спецслужбы. С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.

Военный комиссар Дербента, Дербентского района и ДагОгней Фарид Мусаев извинился за некорректные призывы к мобилизации. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором представители власти по громкоговорителю приказывают явиться в военкомат всем мужчинам города. «Приношу извинения за некорректную информацию, которая сегодня распространялась через громкоговорители. <…> Никаких изменений в вопросах мобилизации не произошло. Призыву подлежат те же граждане, которые указывались ранее. <…> Работа согласно указу президента о частичной мобилизации продолжается в штатном режиме», — сказал Мусаев в видеообращении. Ролик опубликован в telegram-канале главы Дtрбента. 29 сентября глава Республики Дагестан Сергей Меликов нецензурно раскритиковал власти Дербента за призыв по громкоговорителю явиться в военкомат всем мужчинам города, а не только подлежащим мобилизации. Глава республики извинился перед жителями и пообещал наказать виновных. Ранее Ранее в Дагестане прошли несанкционированные акции протеста против частичной мобилизации. Меликов обвинял в их организации украинские спецслужбы. С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.