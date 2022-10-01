Специалисты назвали неочевидные признаки взлома смартфона

«Известия»: о взломе смартфона говорят повышенный интернет-трафик и быстрая разрядка

02 октября 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

По словам экспертов,чаще всего взламывают смартфона на операционной системе Android Фото: Владимир Андреев © URA.RU Специалисты назвали неочевидные признаки взлома смартфона — от повышенного интернет-трафика до быстрой разрядки телефона. Об этом сообщают «Известия». «Некоторые приметы удаленного взлома все же есть. Например, смартфон стал нагреваться, быстро разряжаться, зависать или перезагружаться сам по себе. Также у него могут самостоятельно запускаться разные приложения или появиться характерное „эхо“ во время разговора», — рассказывает специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов. На другие признаки указал преподаватель Synergy Academy, Product Lead в «Сколково» Артур Карапетов. По его словам, у взломанных смартфонов заметно меняется поведение. «Сам по себе включается и выключается WI-FI, мобильный интернет или другая служба, появляются неизвестные приложения, которые вы не устанавливали. Они могут отобразиться как иконка на рабочем столе или пункт меню в настройках/ <…> Зачастую на заражение гаджета указывает рост трафика интернета», — уточнил он и посоветовал обращать внимание на подозрительные изменения. Также специалисты подчеркнули, что чаще всего взламывают смартфоны операционной системы Amdroid. Ранее россиянам рассказали, как безопасно покупать в интернете. Так, эксперты рекомендуют общаться через защищенные каналы связи. Например, чат платформы.

Специалисты назвали неочевидные признаки взлома смартфона — от повышенного интернет-трафика до быстрой разрядки телефона. Об этом сообщают «Известия». «Некоторые приметы удаленного взлома все же есть. Например, смартфон стал нагреваться, быстро разряжаться, зависать или перезагружаться сам по себе. Также у него могут самостоятельно запускаться разные приложения или появиться характерное „эхо“ во время разговора», — рассказывает специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов. На другие признаки указал преподаватель Synergy Academy, Product Lead в «Сколково» Артур Карапетов. По его словам, у взломанных смартфонов заметно меняется поведение. «Сам по себе включается и выключается WI-FI, мобильный интернет или другая служба, появляются неизвестные приложения, которые вы не устанавливали. Они могут отобразиться как иконка на рабочем столе или пункт меню в настройках/ <…> Зачастую на заражение гаджета указывает рост трафика интернета», — уточнил он и посоветовал обращать внимание на подозрительные изменения. Также специалисты подчеркнули, что чаще всего взламывают смартфоны операционной системы Amdroid. Ранее россиянам рассказали, как безопасно покупать в интернете. Так, эксперты рекомендуют общаться через защищенные каналы связи. Например, чат платформы.