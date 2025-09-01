В Череповце затопило улицы из-за ливня

Улицы Череповца оказались затоплены из-за мощного ливня, сообщили в администрации города. Сель сошел на проспекте Победы в районе улицы Судостроительной. Это полностью парализовало движение между индустриальной и зареченской частями города под железнодорожным мостом.
"У нас сошел сель на проспекте Победы в районе улицы Судостроительной, что полностью заблокировало движение индустриальной части города в зареченскую часть под ж/д мостом", — написал мэр Череповца Роман Маслов в своем telegram-канале. Экстренные службы уже работают на месте.
В региональном правительстве уточнили масштаб происшествия. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отметил, что за сутки в Череповце выпало 38 миллиметров осадков — это 67% месячной нормы для сентября.
