В Череповце затопило улицы из-за ливня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Череповце из-за сильного ливня подтопило улицы, дворы и дороги (фото из архива)
В Череповце из-за сильного ливня подтопило улицы, дворы и дороги (фото из архива) Фото:

Улицы Череповца оказались затоплены из-за мощного ливня, сообщили в администрации города. Сель сошел на проспекте Победы в районе улицы Судостроительной. Это полностью парализовало движение между индустриальной и зареченской частями города под железнодорожным мостом.

"У нас сошел сель на проспекте Победы в районе улицы Судостроительной, что полностью заблокировало движение индустриальной части города в зареченскую часть под ж/д мостом", — написал мэр Череповца Роман Маслов в своем telegram-канале. Экстренные службы уже работают на месте.

В региональном правительстве уточнили масштаб происшествия. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отметил, что за сутки в Череповце выпало 38 миллиметров осадков — это 67% месячной нормы для сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Улицы Череповца оказались затоплены из-за мощного ливня, сообщили в администрации города. Сель сошел на проспекте Победы в районе улицы Судостроительной. Это полностью парализовало движение между индустриальной и зареченской частями города под железнодорожным мостом. "У нас сошел сель на проспекте Победы в районе улицы Судостроительной, что полностью заблокировало движение индустриальной части города в зареченскую часть под ж/д мостом", — написал мэр Череповца Роман Маслов в своем telegram-канале. Экстренные службы уже работают на месте. В региональном правительстве уточнили масштаб происшествия. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отметил, что за сутки в Череповце выпало 38 миллиметров осадков — это 67% месячной нормы для сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...