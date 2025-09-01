Для новосибирских школьников отменят домашние задания

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили министру просвещения Сергею Кравцову провести в школах Новосибирской области эксперимент по замене традиционных домашних заданий на творческие форматы. Об этом свидетельсвует соответствующее письмо, которое Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили в адрес главы ведомства.
«Считаем необходимым провести пилотный эксперимент в Новосибирской области по отмене привычных форм домашних заданий и внедрению вместо них творческих форматов...» — сказано в документе. Текст передает ТАСС.
По мнению авторов инициативы, распространение искусственного интеллекта приводит к тому, что значительная часть школьников выполняет домашние задания формально, используя готовые решения. Внедрение творческих форматов поможет расширить программы внеурочной деятельности, увеличить число исследовательских работ, а также индивидуальных и коллективных проектов и заданий, направленных на формирование критического мышления и воображения.
Авторы письма предлагают организовать эксперимент в рамках одного региона для последующей оценки эффективности нововведения. Результаты пилотного проекта в Новосибирской области могут стать основой для выработки подходов к возможному распространению практики на федеральном уровне.
Ранее Минпросвещения России в сотрудничестве с Российским обществом «Знание» разработало и внедрило новые стандарты по продолжительности выполнения домашних заданий для учащихся школ. Теперь ученики первого класса не должны тратить на выполнение домашних заданий более одного часа в сутки, для учащихся второго и третьего классов этот показатель составляет до полутора часов, а для четвероклассников — не более двух часов в день.
