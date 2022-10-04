Учебные стрельбы мобилизованных россиян попали на видео

СМИ опубликовало видео подготовки российских военнослужащих
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованные резервисты приступили к обучению стрельбе из артиллерийских орудий на 80 полигонах и в шести учебных центрах. Видео подготовки военнослужащих появилось в СМИ.
Кадры подготовки призывников на артиллерийском полигоне опубликовал Пятый канал. В ролике демонстрируется, как бойцы учатся заряжать, наводить и вести прицельную стрельбу из орудий.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По словам главы государства, эта мера была предпринята для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны в условиях специальной операции на Украине.