Учебные стрельбы мобилизованных россиян попали на видео

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, пушка, милитари, военный, армия, оружие, танки, милитаризация, артиллерия, военнослужащий, артиллеристы, танк, солдат, z войска, Армия россии
СМИ опубликовало видео подготовки российских военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные резервисты приступили к обучению стрельбе из артиллерийских орудий на 80 полигонах и в шести учебных центрах. Видео подготовки военнослужащих появилось в СМИ.

Кадры подготовки призывников на артиллерийском полигоне опубликовал Пятый канал. В ролике демонстрируется, как бойцы учатся заряжать, наводить и вести прицельную стрельбу из орудий.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По словам главы государства, эта мера была предпринята для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны в условиях специальной операции на Украине.

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Мобилизованные резервисты приступили к обучению стрельбе из артиллерийских орудий на 80 полигонах и в шести учебных центрах. Видео подготовки военнослужащих появилось в СМИ. Кадры подготовки призывников на артиллерийском полигоне опубликовал Пятый канал. В ролике демонстрируется, как бойцы учатся заряжать, наводить и вести прицельную стрельбу из орудий. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По словам главы государства, эта мера была предпринята для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны в условиях специальной операции на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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