Военный эксперт назвал преступлением отправку новобранцев в зону СВО

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, плац, строевая подготовка, 32военный городок, мобилизация
По словам Игоря Никулина,  на фронте должна воевать профессиональная армия Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Бросать новобранцев в зону спецоперации — это преступление. Об этом корреспонденту URA.RU заявил военный эксперт, бывший советник генсекретаря ООН Игорь Никулин.

«Необстрелянных новобранцев бросать туда — это вообще, я считаю, преступление. Профессиональная армия должна воевать на фронте, а мобилизованные — это резерв, который при случае ловит диверсантов, который проникает на освобожденные территории. Ликвидирует небольшие прорывы, диверсии», — пояснил он. С Никулиным согласен ветеран боевых действий в Афганистане Виталий Паутов. По его мнению, отправлять не имеющих боевого опыта ребят на фронт нельзя.

Ранее сообщалось, что мобилизованные в Донецкой народной республике (ДНР) настроены на быструю победу. Также мобилизованные резервисты приступили к обучению стрельбе из артиллерийских орудий на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

В России введена частичная мобилизация с 21 сентября. По словам президента РФ, решение принято для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.

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Бросать новобранцев в зону спецоперации — это преступление. Об этом корреспонденту URA.RU заявил военный эксперт, бывший советник генсекретаря ООН Игорь Никулин. «Необстрелянных новобранцев бросать туда — это вообще, я считаю, преступление. Профессиональная армия должна воевать на фронте, а мобилизованные — это резерв, который при случае ловит диверсантов, который проникает на освобожденные территории. Ликвидирует небольшие прорывы, диверсии», — пояснил он. С Никулиным согласен ветеран боевых действий в Афганистане Виталий Паутов. По его мнению, отправлять не имеющих боевого опыта ребят на фронт нельзя. Ранее сообщалось, что мобилизованные в Донецкой народной республике (ДНР) настроены на быструю победу. Также мобилизованные резервисты приступили к обучению стрельбе из артиллерийских орудий на 80 полигонах и в шести учебных центрах. В России введена частичная мобилизация с 21 сентября. По словам президента РФ, решение принято для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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