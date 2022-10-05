Военный эксперт назвал преступлением отправку новобранцев в зону СВО

05 октября 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

По словам Игоря Никулина, на фронте должна воевать профессиональная армия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Бросать новобранцев в зону спецоперации — это преступление. Об этом корреспонденту URA.RU заявил военный эксперт, бывший советник генсекретаря ООН Игорь Никулин. «Необстрелянных новобранцев бросать туда — это вообще, я считаю, преступление. Профессиональная армия должна воевать на фронте, а мобилизованные — это резерв, который при случае ловит диверсантов, который проникает на освобожденные территории. Ликвидирует небольшие прорывы, диверсии», — пояснил он. С Никулиным согласен ветеран боевых действий в Афганистане Виталий Паутов. По его мнению, отправлять не имеющих боевого опыта ребят на фронт нельзя. Ранее сообщалось, что мобилизованные в Донецкой народной республике (ДНР) настроены на быструю победу. Также мобилизованные резервисты приступили к обучению стрельбе из артиллерийских орудий на 80 полигонах и в шести учебных центрах. В России введена частичная мобилизация с 21 сентября. По словам президента РФ, решение принято для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.

Бросать новобранцев в зону спецоперации — это преступление. Об этом корреспонденту URA.RU заявил военный эксперт, бывший советник генсекретаря ООН Игорь Никулин. «Необстрелянных новобранцев бросать туда — это вообще, я считаю, преступление. Профессиональная армия должна воевать на фронте, а мобилизованные — это резерв, который при случае ловит диверсантов, который проникает на освобожденные территории. Ликвидирует небольшие прорывы, диверсии», — пояснил он. С Никулиным согласен ветеран боевых действий в Афганистане Виталий Паутов. По его мнению, отправлять не имеющих боевого опыта ребят на фронт нельзя. Ранее сообщалось, что мобилизованные в Донецкой народной республике (ДНР) настроены на быструю победу. Также мобилизованные резервисты приступили к обучению стрельбе из артиллерийских орудий на 80 полигонах и в шести учебных центрах. В России введена частичная мобилизация с 21 сентября. По словам президента РФ, решение принято для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.