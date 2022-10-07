Посольство в Канаде ждет от Трюдо реакции на призыв Зеленского нанести ядерный удар по России

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Болельщики на Никольской и Красной площади. Москва, канадский флаг, флаг канады
От канадских властей ждут реакции на призыв Зеленского о ядерном ударе по России Фото:
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Посольство России в Канаде ожидает от премьер-министра Канады Джастина Трюдо каких-либо действий в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России. Об этом сообщается в социальных сетях посольства России в Канаде.

«Посольство включает таймер и ждет, как, когда и если кабинет Трюдо отреагирует на заявление своего украинского любимца», — говорится в официальном аккаунте посольства в Канаде. Реакции Трюдо ожидают в ответ на призыв Зеленского о превентивном ядерном ударе по России в исполнении стран НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». В Кремле это высказывание сочли призывом к началу третьей мировой войны, ответственность за которую понесут Великобритания и США. В ООН заявили о недопустимости дискуссии о применении ядерного оружия, передает «Национальная служба новостей». При этом в Пентагоне не увидели признаков готовности применить ядерное оружие со стороны России, сообщает телеканал RT.

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Посольство России в Канаде ожидает от премьер-министра Канады Джастина Трюдо каких-либо действий в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России. Об этом сообщается в социальных сетях посольства России в Канаде. «Посольство включает таймер и ждет, как, когда и если кабинет Трюдо отреагирует на заявление своего украинского любимца», — говорится в официальном аккаунте посольства в Канаде. Реакции Трюдо ожидают в ответ на призыв Зеленского о превентивном ядерном ударе по России в исполнении стран НАТО. Ранее Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». В Кремле это высказывание сочли призывом к началу третьей мировой войны, ответственность за которую понесут Великобритания и США. В ООН заявили о недопустимости дискуссии о применении ядерного оружия, передает «Национальная служба новостей». При этом в Пентагоне не увидели признаков готовности применить ядерное оружие со стороны России, сообщает телеканал RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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