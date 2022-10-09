NYT: Запад насмешил Путина и наследного принца Саудовской Аравии

09 октября 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

По словам авторов The New York Times, для США и Запада забота об экологии — «показуха» Фото: Сергей Гунеев РИА Новости США и страны Запада насмешили президента РФ Владимира Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана своими заявлениями о сохранении экологии. Об этом сообщает The New York Times. «Мы балуем себя ложной добродетелью, как левые, так и правые — а Путин и Мухаммед ибн Салман над нами смеются», — пишет колумнист издания. Он уточняет, что США и западные страны только прикрываются заботой об экологии, для них это «показуха». И тем самым вызывают смех. По мнению автора статьи, в Европе хотят избавиться от атомной энергии и перейти на природные источники, но не понимают, что это позволял сделать дешевый российский газ. В то же время Россия наращивает экспортные возможности и готова помочь беднейшим и развивающимся странам в преодолении продовольственных проблем. Также лидер РФ Владимир Путин говорил, что страны продолжат работать с российскими учеными, в том числе в области экологии , пишет Pravda.Ru.

США и страны Запада насмешили президента РФ Владимира Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана своими заявлениями о сохранении экологии. Об этом сообщает The New York Times. «Мы балуем себя ложной добродетелью, как левые, так и правые — а Путин и Мухаммед ибн Салман над нами смеются», — пишет колумнист издания. Он уточняет, что США и западные страны только прикрываются заботой об экологии, для них это «показуха». И тем самым вызывают смех. По мнению автора статьи, в Европе хотят избавиться от атомной энергии и перейти на природные источники, но не понимают, что это позволял сделать дешевый российский газ. В то же время Россия наращивает экспортные возможности и готова помочь беднейшим и развивающимся странам в преодолении продовольственных проблем. Также лидер РФ Владимир Путин говорил, что страны продолжат работать с российскими учеными, в том числе в области экологии, пишет Pravda.Ru.