МИД Венгрии: Россия одобрила отсрочку платежа за газ

13 октября 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Венгрия заявила, что договорилась с Россией об отсрочке по оплате газа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Глава «Газпромэкспорта» предоставит Венгрии отсрочку платежа за газ. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что документ об этом подпишут 13 октября. «Завтра генеральный директор „Газпромэкспорта“ подпишет договор, о предоставлении отсрочки по оплате [российского газа для Венгрии] и тогда процесс оплаты станет для нас более благоприятен», — сказал глава МИД Венгрии. Трансляция его выступления велась в социальной сети. Ранее сообщалось, что «Газпром» предоставил венгерской компании MVM отсрочку от платежа за газ на предстоящий зимний период. Об этом сообщил венгерский новостной портал Index. До этого, в Венгрии выступили против введения дополнительных энергетический санкций Евросоюза (ЕС) против России. Сийярто отметил, что введенные ранее антироссийские ограничения ЕС были ошибочными. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако не все страны мирового сообщества поддерживают санкционную политику Запада. Так, например, Венгрия саботировал восьмой пакет рестрикций, пытаясь не допустить их принятия.

Глава «Газпромэкспорта» предоставит Венгрии отсрочку платежа за газ. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что документ об этом подпишут 13 октября. «Завтра генеральный директор „Газпромэкспорта“ подпишет договор, о предоставлении отсрочки по оплате [российского газа для Венгрии] и тогда процесс оплаты станет для нас более благоприятен», — сказал глава МИД Венгрии. Трансляция его выступления велась в социальной сети. Ранее сообщалось, что «Газпром» предоставил венгерской компании MVM отсрочку от платежа за газ на предстоящий зимний период. Об этом сообщил венгерский новостной портал Index. До этого, в Венгрии выступили против введения дополнительных энергетический санкций Евросоюза (ЕС) против России. Сийярто отметил, что введенные ранее антироссийские ограничения ЕС были ошибочными. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако не все страны мирового сообщества поддерживают санкционную политику Запада. Так, например, Венгрия саботировал восьмой пакет рестрикций, пытаясь не допустить их принятия.