13 октября 2022

Медведев назвал Борреля параноиком из-за слов о ядерном ударе РФ

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Политсовет партии
Слова Жозепа Борреля о ядерном ударе РФ являются признаками паранойи, считает Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глав дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель болен паранойей. Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова Борреля о российском ядерном ударе по Украине.

«Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Медведев сказал, что Запад не будет напрямую вмешиваться в конфликт, если Россия использует ядерное оружие в отношении украинского режима. Боррель сделал заявление, подтверждающее его слова. Медведев подчеркнул, что Запад не собирается «по полной впрягаться» за Украину, жертвуя собой. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В сентябре президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова использовать все имеющиеся средства для защиты.

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Глав дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель болен паранойей. Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова Борреля о российском ядерном ударе по Украине. «Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Медведев сказал, что Запад не будет напрямую вмешиваться в конфликт, если Россия использует ядерное оружие в отношении украинского режима. Боррель сделал заявление, подтверждающее его слова. Медведев подчеркнул, что Запад не собирается «по полной впрягаться» за Украину, жертвуя собой. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В сентябре президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова использовать все имеющиеся средства для защиты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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