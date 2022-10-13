Медведев: Запад не будет «впрягаться за Украину по полной»

14 октября 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

Страны Запада не будут жертвовать собой ради Украины, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада не хотят «впрягаться за Украину по полной», потому что им на нее плевать. Такое заявление сделал зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Я недавно, кстати, писал, что западным странам плевать на Украину и ее бандеровский режим. Они не хотят впрягаться за них по полной», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что Запад тем более не собирается погибать в ядерном апокалипсисе из-за Украины. «Поэтому отвечать будут аккуратно и взвешенно», — добавил Медведев, комментируя слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об ответе ЕС на ядерную атаку РФ. Ранее Медведев сказал, что Запад не будет напрямую вмешиваться в конфликт, если Россия использует ядерное оружие в отношении украинского режима. Боррель подтвердил его слова, заявив, что Запад ответит РФ мощным неядерным ответом на ядерную атаку Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В сентябре президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова использовать все имеющиеся средства для защиты. По его словам, Запад использует ядерный шантаж.

Страны Запада не хотят «впрягаться за Украину по полной», потому что им на нее плевать. Такое заявление сделал зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Я недавно, кстати, писал, что западным странам плевать на Украину и ее бандеровский режим. Они не хотят впрягаться за них по полной», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что Запад тем более не собирается погибать в ядерном апокалипсисе из-за Украины. «Поэтому отвечать будут аккуратно и взвешенно», — добавил Медведев, комментируя слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об ответе ЕС на ядерную атаку РФ. Ранее Медведев сказал, что Запад не будет напрямую вмешиваться в конфликт, если Россия использует ядерное оружие в отношении украинского режима. Боррель подтвердил его слова, заявив, что Запад ответит РФ мощным неядерным ответом на ядерную атаку Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В сентябре президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова использовать все имеющиеся средства для защиты. По его словам, Запад использует ядерный шантаж.