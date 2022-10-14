Российские блогеры подали коллективный иск в суд на корпорацию Meta*

Блогеры требуют суд взыскать с Meta 18,1 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские блогеры подали коллективный иск в суд к корпорации Meta (признана экстремистской в РФ, внесена в перечень террористов), обвинив ее в нарушении закона «О защите прав потребителей». Инфлюенсеры требуют взыскать с корпорации более 18 млн рублей.

Группа блогеров из России 12 октября подала коллективный иск в Мещанский суд Москвы к американской корпорации Meta, сообщают «Известия». Они обвиняют компанию в том, что стали терять аудиторию и доходы, потому требуют взыскать с Meta 18,1 млн рублей.

В иске говорится, что истцам причинен моральный вред, «выразившийся в нравственных страданиях, стрессе». «Истцы вкладывали временные, интеллектуальные, финансовые и иные ресурсы на развитие своих аккаунтов. После отключения рекламы они были вынуждены искать новые источники, вкладывать дополнительные средства в других социальных сетях», — утверждается в документе.

Роскомнадзор обвинил Instagram (деятельность запрещена в РФ) в пропаганде геноцида. Ведомство объявило о полной блокировке соцсети в России с 14 марта. В сентябре Россия обвинила Meta в пособничестве властям США.

*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.