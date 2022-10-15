Грушко: НАТО уже потерпела поражение на Украине

15 октября 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

У НАТО не получилось сделать из Украины «анти-Россию», считает Александр Грушко Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО потерпела на Украине поражение, так как не смогла осуществить в стране своей проект «анти-Россия». Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко. «НАТО уже потерпела поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в „анти-Россию“», — сказал Грушко в беседе с ТАСС. Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что поражение Украины станет «поражением НАТО». Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ заявил, что Столтенберг подтвердил участие НАТО в конфликте на Украине, пишет «Утро.ру». Президент России Владимир Путин заявил, что прямое столкновение НАТО и РФ приведет к глобальной катастрофе, пишет агентство Nation News.

НАТО потерпела на Украине поражение, так как не смогла осуществить в стране своей проект «анти-Россия». Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко. «НАТО уже потерпела поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в „анти-Россию“», — сказал Грушко в беседе с ТАСС. Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что поражение Украины станет «поражением НАТО». Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ заявил, что Столтенберг подтвердил участие НАТО в конфликте на Украине, пишет «Утро.ру». Президент России Владимир Путин заявил, что прямое столкновение НАТО и РФ приведет к глобальной катастрофе, пишет агентство Nation News.