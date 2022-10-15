Грушко: НАТО уже потерпела поражение на Украине

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У НАТО не получилось сделать из Украины «анти-Россию», считает Александр Грушко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО потерпела на Украине поражение, так как не смогла осуществить в стране своей проект «анти-Россия». Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«НАТО уже потерпела поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в „анти-Россию“», — сказал Грушко в беседе с ТАСС.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что поражение Украины станет «поражением НАТО». Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ заявил, что Столтенберг подтвердил участие НАТО в конфликте на Украине, пишет «Утро.ру». Президент России Владимир Путин заявил, что прямое столкновение НАТО и РФ приведет к глобальной катастрофе, пишет агентство Nation News.

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НАТО потерпела на Украине поражение, так как не смогла осуществить в стране своей проект «анти-Россия». Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко. «НАТО уже потерпела поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в „анти-Россию“», — сказал Грушко в беседе с ТАСС. Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что поражение Украины станет «поражением НАТО». Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ заявил, что Столтенберг подтвердил участие НАТО в конфликте на Украине, пишет «Утро.ру». Президент России Владимир Путин заявил, что прямое столкновение НАТО и РФ приведет к глобальной катастрофе, пишет агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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