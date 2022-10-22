В Совфеде обрадовались переизбранию Си Цзиньпина

23 октября 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Переизбрание Си на пост председателя КПК означает продолжение партнерских отношений России и Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя Коммунистический партии Китая (КПК) позволит России и Китаю проводить политику, направленную на установление многополярного мира. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. «Известие о переизбрании Си Цзиньпина является хорошим как для России, так и для той части мира, которая поддерживает позицию России о необходимости изменения международной системы отношений», — цитирует Цекова РИА Новости. Сенатор напомнил, что лидер Китая с самого начала отнесся с пониманием к решению России по проведению специальной операции на территории Украины. Переизбрание Си говорит о том, что партнерская политика России и Китая продолжится. Ранее решение о переизбрании действующего главы Китая было принято членами Центрального комитета в ходе 20 съезда КПК. В США юбилейный съезд КПК встретили с неодобрением, так как он противоречит их глобальной стратегии, передают « Невские новости ».

Переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя Коммунистический партии Китая (КПК) позволит России и Китаю проводить политику, направленную на установление многополярного мира. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. «Известие о переизбрании Си Цзиньпина является хорошим как для России, так и для той части мира, которая поддерживает позицию России о необходимости изменения международной системы отношений», — цитирует Цекова РИА Новости. Сенатор напомнил, что лидер Китая с самого начала отнесся с пониманием к решению России по проведению специальной операции на территории Украины. Переизбрание Си говорит о том, что партнерская политика России и Китая продолжится. Ранее решение о переизбрании действующего главы Китая было принято членами Центрального комитета в ходе 20 съезда КПК. В США юбилейный съезд КПК встретили с неодобрением, так как он противоречит их глобальной стратегии, передают «Невские новости».