Пушков пригрозил ЕС новыми «невозможностями» после жалоб министров

Отказ Евросоюза предоставить финансовую помощь Украине и нежелание соглашаться с условиями России по поставкам газа приведут к новым «невозможностям». Об этом предупредил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
«Евросоюз столкнулся с рядом «невозможностей». Думаю, эти две — невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить 3 млрд евро Украине — не последние «невозможности», — отметил он в telegam-канале вслед за новостью от Reuters. В ней говорилось, что Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установить лимит цен на газ в соответствии с требованиями, предъявленными на саммите общества.
Кроме того, обещание ЕС выделить Украине 18 млрд евро в качестве помощи, не было выполнено. Евросоюз признал, что этот вопрос отложили до лучших времен.
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