Пушков пригрозил ЕС новыми «невозможностями» после жалоб министров

Пушков пригрозил ЕС новыми «невозможностями» после их жалоб министров

09 ноября 2022 в 03:42 Размер текста - 17 +

Пушков выступил с предупреждением для Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отказ Евросоюза предоставить финансовую помощь Украине и нежелание соглашаться с условиями России по поставкам газа приведут к новым «невозможностям». Об этом предупредил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков. «Евросоюз столкнулся с рядом «невозможностей». Думаю, эти две — невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить 3 млрд евро Украине — не последние «невозможности», — отметил он в telegam-канале вслед за новостью от Reuters. В ней говорилось, что Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установить лимит цен на газ в соответствии с требованиями, предъявленными на саммите общества. Кроме того, обещание ЕС выделить Украине 18 млрд евро в качестве помощи, не было выполнено. Евросоюз признал, что этот вопрос отложили до лучших времен.

Отказ Евросоюза предоставить финансовую помощь Украине и нежелание соглашаться с условиями России по поставкам газа приведут к новым «невозможностям». Об этом предупредил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков. «Евросоюз столкнулся с рядом «невозможностей». Думаю, эти две — невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить 3 млрд евро Украине — не последние «невозможности», — отметил он в telegam-канале вслед за новостью от Reuters. В ней говорилось, что Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установить лимит цен на газ в соответствии с требованиями, предъявленными на саммите общества. Кроме того, обещание ЕС выделить Украине 18 млрд евро в качестве помощи, не было выполнено. Евросоюз признал, что этот вопрос отложили до лучших времен.