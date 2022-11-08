08 ноября 2022

Пушков пригрозил ЕС новыми «невозможностями» после жалоб министров

Пушков пригрозил ЕС новыми «невозможностями» после их жалоб министров
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
Пушков выступил с предупреждением для Европы Фото:

Отказ Евросоюза предоставить финансовую помощь Украине и нежелание соглашаться с условиями России по поставкам газа приведут к новым «невозможностям». Об этом предупредил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

«Евросоюз столкнулся с рядом «невозможностей». Думаю, эти две — невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить 3 млрд евро Украине — не последние «невозможности», — отметил он в telegam-канале вслед за новостью от Reuters. В ней говорилось, что Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установить лимит цен на газ в соответствии с требованиями, предъявленными на саммите общества.

Кроме того, обещание ЕС выделить Украине 18 млрд евро в качестве помощи, не было выполнено. Евросоюз признал, что этот вопрос отложили до лучших времен.

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Отказ Евросоюза предоставить финансовую помощь Украине и нежелание соглашаться с условиями России по поставкам газа приведут к новым «невозможностям». Об этом предупредил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков. «Евросоюз столкнулся с рядом «невозможностей». Думаю, эти две — невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить 3 млрд евро Украине — не последние «невозможности», — отметил он в telegam-канале вслед за новостью от Reuters. В ней говорилось, что Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установить лимит цен на газ в соответствии с требованиями, предъявленными на саммите общества. Кроме того, обещание ЕС выделить Украине 18 млрд евро в качестве помощи, не было выполнено. Евросоюз признал, что этот вопрос отложили до лучших времен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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