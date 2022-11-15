Лавров: Зеленский не слушает советов Запада

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров призвал Запад дисциплинировать Зеленского Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский не слушает никаких советов Запада о переговорах с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-подхода по итогам саммита G20.

«Из выступления Зеленского на G20 следует вывод, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает. Зеленский проводит русофобскую политику. Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского», — заявил Лавров. Трансляция выступления Лаврова велась в telegram-канале МИДа.

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Президент Украины Владимир Зеленский не слушает никаких советов Запада о переговорах с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-подхода по итогам саммита G20. «Из выступления Зеленского на G20 следует вывод, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает. Зеленский проводит русофобскую политику. Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского», — заявил Лавров. Трансляция выступления Лаврова велась в telegram-канале МИДа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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