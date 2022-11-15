Лавров: Зеленский не слушает советов Запада

Лавров призвал Запад дисциплинировать Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не слушает никаких советов Запада о переговорах с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-подхода по итогам саммита G20.
«Из выступления Зеленского на G20 следует вывод, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает. Зеленский проводит русофобскую политику. Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского», — заявил Лавров. Трансляция выступления Лаврова велась в telegram-канале МИДа.
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