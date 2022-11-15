Лавров опроверг переговоры РФ и Украины, которые готовят США

15 ноября 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Подготовка США к переговорам по Украине — это слухи, заявил Лавров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Саммит G20 в Индонезии Подготовка США к российско-украинским переговорам — слухи. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. «Насчет сообщений о том, что якобы американцы какие-то переговоры готовят — эти слухи, [которые] постоянно всплывают и так же, с таким же успехом, исчезают. Мы на это уже не реагируем», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции на саммите G20. Ранее Лавров заявлял, что он рассчитывает на плодотворный разговор на G20. Он будет пытаться донести послание президента РФ Владимира Путина до участников съезда. Лавров поехал на саммит «Большой двадцатки» вместо Путина из-за плотного графика президента. На днях ряд агентств сообщали о госпитализации министра, что в конечном итоге, оказалось фейком.

Подготовка США к российско-украинским переговорам — слухи. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. «Насчет сообщений о том, что якобы американцы какие-то переговоры готовят — эти слухи, [которые] постоянно всплывают и так же, с таким же успехом, исчезают. Мы на это уже не реагируем», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции на саммите G20. Ранее Лавров заявлял, что он рассчитывает на плодотворный разговор на G20. Он будет пытаться донести послание президента РФ Владимира Путина до участников съезда. Лавров поехал на саммит «Большой двадцатки» вместо Путина из-за плотного графика президента. На днях ряд агентств сообщали о госпитализации министра, что в конечном итоге, оказалось фейком.