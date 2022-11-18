В США раскрыли главный страх Украины в конфликте с РФ

19 ноября 2022 в 09:10 Размер текста - 17 +

Украина боится лишиться военной поддержки от США после выборов в 2024 году, сообщает американский журнал Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Украина боится, что на выборах в США 2024 году победит кандидат, который пожелает вести дела с Россией. Об этом сообщил американский журнал National Interest. «Больше всего Киев всего опасается, что на президентских выборах в США через 2 года выиграет кандидат, который будет налаживать отношения с Россией. Великие державы часто торгуются и договариваются, а валютой их торговли являются национальные интересы более мелких держав. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны были проданы», — сообщил журнал. В своем материале журнал отмечает, что Украина обеспокоена сценарием, в котором она может лишиться военной поддержки Запада. А США пойдут на примирение с Россией из-за угрозы применения ядерного оружия. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Многие страны Запада стали поставлять пакеты с военной помощью Киеву. На выборах в США республиканец может стать третьим кандидатом, сообщает Телеканал 360.

Украина боится, что на выборах в США 2024 году победит кандидат, который пожелает вести дела с Россией. Об этом сообщил американский журнал National Interest. «Больше всего Киев всего опасается, что на президентских выборах в США через 2 года выиграет кандидат, который будет налаживать отношения с Россией. Великие державы часто торгуются и договариваются, а валютой их торговли являются национальные интересы более мелких держав. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны были проданы», — сообщил журнал. В своем материале журнал отмечает, что Украина обеспокоена сценарием, в котором она может лишиться военной поддержки Запада. А США пойдут на примирение с Россией из-за угрозы применения ядерного оружия. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Многие страны Запада стали поставлять пакеты с военной помощью Киеву. На выборах в США республиканец может стать третьим кандидатом, сообщает Телеканал 360.