18 ноября 2022

В США раскрыли главный страх Украины в конфликте с РФ

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Украина боится лишиться военной поддержки от США после выборов в 2024 году, сообщает американский журнал Фото:

Украина боится, что на выборах в США 2024 году победит кандидат, который пожелает вести дела с Россией. Об этом сообщил американский журнал National Interest.

«Больше всего Киев всего опасается, что на президентских выборах в США через 2 года выиграет кандидат, который будет налаживать отношения с Россией. Великие державы часто торгуются и договариваются, а валютой их торговли являются национальные интересы более мелких держав. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны были проданы», — сообщил журнал.

В своем материале журнал отмечает, что Украина обеспокоена сценарием, в котором она может лишиться военной поддержки Запада. А США пойдут на примирение с Россией из-за угрозы применения ядерного оружия.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Многие страны Запада стали поставлять пакеты с военной помощью Киеву. На выборах в США республиканец может стать третьим кандидатом, сообщает Телеканал 360.

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Украина боится, что на выборах в США 2024 году победит кандидат, который пожелает вести дела с Россией. Об этом сообщил американский журнал National Interest. «Больше всего Киев всего опасается, что на президентских выборах в США через 2 года выиграет кандидат, который будет налаживать отношения с Россией. Великие державы часто торгуются и договариваются, а валютой их торговли являются национальные интересы более мелких держав. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны были проданы», — сообщил журнал. В своем материале журнал отмечает, что Украина обеспокоена сценарием, в котором она может лишиться военной поддержки Запада. А США пойдут на примирение с Россией из-за угрозы применения ядерного оружия. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Многие страны Запада стали поставлять пакеты с военной помощью Киеву. На выборах в США республиканец может стать третьим кандидатом, сообщает Телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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