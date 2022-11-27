27 ноября 2022

Армия РФ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, мобилизация, мобилизованные, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, подготовка военных
Экипаж самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщил командир артиллерийского подразделения ВС РФ.

Наблюдательный пункт противника обнаружило подразделение разведки обнаружили. «Мы получили целеуказание, вышли на позиции. Разведка подтвердила поражение цели», — заявил командир артиллеристов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее российская армия уничтожила четыре ракетно-артиллерийских склада ВСУ в Запорожской области. Объекты находились в районе поселка Разумовка.

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Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщил командир артиллерийского подразделения ВС РФ. Наблюдательный пункт противника обнаружило подразделение разведки обнаружили. «Мы получили целеуказание, вышли на позиции. Разведка подтвердила поражение цели», — заявил командир артиллеристов. Его слова приводит РИА Новости. Ранее российская армия уничтожила четыре ракетно-артиллерийских склада ВСУ в Запорожской области. Объекты находились в районе поселка Разумовка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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