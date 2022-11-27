Армия РФ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении

Экипаж самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщил командир артиллерийского подразделения ВС РФ.
Наблюдательный пункт противника обнаружило подразделение разведки обнаружили. «Мы получили целеуказание, вышли на позиции. Разведка подтвердила поражение цели», — заявил командир артиллеристов. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее российская армия уничтожила четыре ракетно-артиллерийских склада ВСУ в Запорожской области. Объекты находились в районе поселка Разумовка.