Россия и Украина обменяются военнопленными

Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной

01 декабря 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Домой вернется 50 российских солдат Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия проведот с Украиной обмен военопленными по формуле 50 на 50. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих», — написал Пушилин в своем telegram-канале . Он добавил, что на Украину вернется столько же украинских солдат.

Россия проведот с Украиной обмен военопленными по формуле 50 на 50. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что на Украину вернется столько же украинских солдат.