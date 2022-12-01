Россия и Украина обменяются военнопленными

Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной
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Отправка мобилизованных. Тюмень, солдаты, военнослужащие, мобилизация, мобилизованные
Домой вернется 50 российских солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия проведот с Украиной обмен военопленными по формуле 50 на 50. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что на Украину вернется столько же украинских солдат.

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Россия проведот с Украиной обмен военопленными по формуле 50 на 50. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что на Украину вернется столько же украинских солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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