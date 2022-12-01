Россия и Украина обменяются военнопленными

Россия проведот с Украиной обмен военопленными по формуле 50 на 50. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что на Украину вернется столько же украинских солдат.
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Россия проведот с Украиной обмен военопленными по формуле 50 на 50. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что на Украину вернется столько же украинских солдат.