Европейцы высмеяли Кулебу, заявившего о скорой победе Украины

05 декабря 2022 в 21:42 Размер текста - 17 +

Европейцы высмеяли Дмитрия Кулебу в Twitter из-за его слов о скорой победе Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейские пользователи Twitter высмеяли главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Ранее тот заявил, что Киев приближается к неизбежной победе в конфликте с РФ. «Невероятно, что этот парень пишет такие вещи в Твиттере, когда любой независимый журналист или группа аналитиков скажет вам, что Киев буквально сбрасывает на фронт призывников, которые несут неисчислимые потери вокруг Бахмута», — пишет пользователь под ником Mining Investor. Он также задается риторическим вопросом, почему Кулеба сам не идет воевать, чтобы разделить славу. В свою очередь Ashish Rathi уточняет, что прежде чем делать такие заявления, стоит перепроверять собственные силы. «Ваша сила будет близка к нулю, когда США и другие страны откажутся от своей поддержки», — уточнят он. Пользователь George Simmons также присоединился к высмеиванию главы МИД Украины. Он отмечает, что по данным Всемирного банка, к концу 2022 года восемь миллионов человек на Украине будут находиться за чертой бедности. «Доля бедняков увеличиться с 2% до 25%. Поздравляю с такой победой!», — иронизирует тот. Kaktus же, считает, что у Украины не может быть победы в конфликте с РФ. Единственный выход для Киева, считает пользователь, — удачные переговоры с Россией. Kristian Thyregod также поднимает вопрос с переговорами. Он недоумевает, почему Украина говорит только с друзьями, когда должна «поговорить со своим врагом», чтобы завершить конфликт. Ранее боец ВСУ обвинил власти Украины в торговле новым оружием, которое они получают от Запада. По его мнению, каналы продажи припасов налажены. Также депутат Госдумы Виталий Милонов заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение разворовывают западные деньги. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. С начала операции предпринимались несколько попыток решить конфликт между РФ и Украиной дипломатическим путем, но они не увенчались успехом. По информации издания Junge Welt, Киев зарабатывает на конфликте, поэтому не спешит начинать переговоры, пишет RT. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Россия согласится на переговоры, когда будет в них заинтересована, сообщает «Национальная служба новостей». Сам президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Россия открыта к переговорам с Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейские пользователи Twitter высмеяли главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Ранее тот заявил, что Киев приближается к неизбежной победе в конфликте с РФ. «Невероятно, что этот парень пишет такие вещи в Твиттере, когда любой независимый журналист или группа аналитиков скажет вам, что Киев буквально сбрасывает на фронт призывников, которые несут неисчислимые потери вокруг Бахмута», — пишет пользователь под ником Mining Investor. Он также задается риторическим вопросом, почему Кулеба сам не идет воевать, чтобы разделить славу. В свою очередь Ashish Rathi уточняет, что прежде чем делать такие заявления, стоит перепроверять собственные силы. «Ваша сила будет близка к нулю, когда США и другие страны откажутся от своей поддержки», — уточнят он. Пользователь George Simmons также присоединился к высмеиванию главы МИД Украины. Он отмечает, что по данным Всемирного банка, к концу 2022 года восемь миллионов человек на Украине будут находиться за чертой бедности. «Доля бедняков увеличиться с 2% до 25%. Поздравляю с такой победой!», — иронизирует тот. Kaktus же, считает, что у Украины не может быть победы в конфликте с РФ. Единственный выход для Киева, считает пользователь, — удачные переговоры с Россией. Kristian Thyregod также поднимает вопрос с переговорами. Он недоумевает, почему Украина говорит только с друзьями, когда должна «поговорить со своим врагом», чтобы завершить конфликт. Ранее боец ВСУ обвинил власти Украины в торговле новым оружием, которое они получают от Запада. По его мнению, каналы продажи припасов налажены. Также депутат Госдумы Виталий Милонов заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение разворовывают западные деньги. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. С начала операции предпринимались несколько попыток решить конфликт между РФ и Украиной дипломатическим путем, но они не увенчались успехом. По информации издания Junge Welt, Киев зарабатывает на конфликте, поэтому не спешит начинать переговоры, пишет RT. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Россия согласится на переговоры, когда будет в них заинтересована, сообщает «Национальная служба новостей». Сам президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Россия открыта к переговорам с Украиной.